Европейский Союз не решится конфисковать замороженные российские активы

Европейский союз, вероятно, не конфискует активы центрального банка Российской Федерации, которые заморожены в Европе, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Издание напоминает, что ЕС, США, Япония и Канада заморозили около 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Около 200 миллиардов долларов из них хранится в Европе, преимущественно в бельгийской расчетной палате Euroclear.

Обсуждение о конфискации замороженных российских активов происходит в тот момент, когда президент США Джо Байден сталкивается с оппозицией республиканцев по поводу его просьбы о выделении еще 61 миллиарда долларов помощи Украине.

ЕС также пытается согласовать пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро (54,36 миллиарда долларов) до 2027 года и пытается преодолеть вето Венгрии, премьер-министр которой Виктор Орбан имеет тесные связи с Москвой.

Конфискация российских активов и передача их Киеву ослабила бы давление на Запад по финансированию военных действий Украины, но европейские чиновники считают этот шаг слишком рискованным с правовой точки зрения, пишет издание.

"Конфискации капитала российских активов не состоится. Нет согласия по этому поводу среди государств-членов ЕС", - сказал Reuters на условиях анонимности один высокопоставленный чиновник, участвующий в переговорах по этому поводу.

В интервью изданию министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сказал, что он "очень осторожен" по аресту активов.

"Представьте себе, если мы политически решим дать Украине миллиарды. И через шесть месяцев у нас будет судебное решение о том, что мы не имеем права их давать. Кто тогда будет платить?", - сказал Беттель.

Как отмечает издание, европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации суверенных активов, но и потенциальными последствиями для евро: инвесторы могут выйти из активов в евро из-за беспокойства, что их деньги однажды также могут быть конфискованы.

Кроме того, Москва пообещала ответить конфисковать западные активы в России, которые, по некоторым данным, оцениваются в 288 миллиардов долларов.

Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, страна которого председательствует в ЕС до июля, очень сдержанно относится к возможности конфискации российских активов.

"Мы должны быть очень осторожны с этим предложением. Я считаю, что важно, чтобы то, что может выйти на стол, было юридически обоснованным, и мы должны избегать любого влияния на финансовую стабильность", - сказал он журналистам во вторник.

Бельгийский Euroclear имеет "значительное" количество активов в России, заявили чиновники, которые могут быть конфискованы Москвой, что может создать риск финансовой стабильности для расчетной палаты с серьезными последствиями.

"ЕС не может подстраховать Euroclear. Он управляет триллионами, и его банкротство будет гораздо больше, чем бюджет ЕС. Мы должны сбалансировать риск и прибыль", - сказал другой высокопоставленный чиновник.

Вместо того чтобы конфисковать российские активы, правительства ЕС, вероятно, поддержат предложение Европейской комиссии с декабря передать Украине лишь проценты, начисленные от российских активов.

По словам чиновников, это помогло бы получить Украине около 15-17 миллиардов евро в течение четырех лет.

Конфискация замороженных активов РФ

В Соединенных Штатах рассматриваются юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, большая часть из них находится в Европе, а не в США.

Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Несколько недель назад американские сенаторы представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 миллиарда евро (223 миллиарда долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к согласию по использованию средств, полученных от процентов от замороженных активов России .

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.