Європейський Союз не наважиться конфіскувати заморожені російські активи

Європейський союз, ймовірно, не конфіскує активи центрального банку Російської Федерації, які наразі заморожені в Європі, незважаючи на плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставлених посадовців ЄС.

Видання нагадує, що ЄС, США, Японія та Канада заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку у 2022 році, коли Росія вторглася в Україну. Близько 200 мільярдів доларів з них зберігається наразі в Європі, переважно в бельгійській розрахунковій палаті Euroclear.

Обговорення про конфіскацію заморожених російських активів відбувається в той момент, коли президент США Джо Байден стикається з опозицією республіканців щодо його прохання про виділення ще 61 мільярда доларів допомоги Україні.

ЄС також намагається узгодити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро (54,36 мільярда доларів) до 2027 року та намагається подолати вето Угорщини, прем’єр-міністр якої Віктор Орбан має тісні зв’язки з Москвою.

Конфіскація російських активів і передача їх Києву послабила б тиск на Захід щодо фінансування воєнних дій України, але європейські чиновники вважають цей крок надто ризикованим з правової точки зору, пише видання.

"Конфіскації капіталу російських активів не відбудеться. Немає згоди щодо цього серед держав-членів ЄС", - сказав Reuters на умовах анонімності один високопоставлений чиновник, який бере участь у переговорах з цього приводу.

В інтерв'ю виданню міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель сказав, що він "дуже обережний" щодо арешту активів.

"Уявіть собі, якщо ми політично вирішимо дати Україні мільярди. І через шість місяців у нас буде судове рішення про те, що ми не маємо права їх їм давати. Хто тоді буде платити?", - сказав Беттель.

Як зауважує видання, європейські чиновники стурбовані не тільки законністю такої безпрецедентної конфіскації суверенних активів, але й потенційними наслідками для євро: інвестори можуть вийти з активів у євро через занепокоєння, що їхні гроші одного дня також можуть бути конфісковані.

Крім того, Москва пообіцяла у відповідь конфіскувати західні активи в Росії, які, за деякими даними, оцінюються в 288 мільярдів доларів.

Міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем, країна якого головує в ЄС до липня, дуже стримано ставиться до можливості конфіскації російських активів.

"Ми повинні бути дуже обережними з цією пропозицією. Я вважаю, що важливо, щоб те, що може вийти на стіл, було юридично обґрунтованим, і ми повинні уникати будь-якого впливу на фінансову стабільність", — сказав він журналістам у вівторок.

Бельгійська Euroclear має "значну" кількість активів у Росії, заявили чиновники, які можуть бути конфісковані Москвою, що може створити ризик фінансової стабільності для розрахункової палати з серйозними наслідками.

"ЄС не може підстрахувати Euroclear. Він управляє трильйонами, і його банкрутство буде набагато більше, ніж бюджет ЄС. Ми повинні збалансувати ризик і прибуток", - сказав інший високопоставлений чиновник.

Замість того, щоб конфіскувати російські активи, уряди ЄС, ймовірно, підтримають пропозицію Європейської комісії від грудня передати Україні лише відсотки, нараховані від російських активів.

За словами чиновників, це допомогло би отримати Україні приблизно 15-17 мільярдів євро протягом чотирьох років.

Конфіскація заморожених активів РФ

У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, більша частина з них знаходиться в Європі, а не в США.

Наразі Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Кілька тижнів тому американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Нещодавно верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.