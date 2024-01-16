Запасний план: Україна може отримати $300 млрд від продажу репараційних облігацій

Україні потрібні гроші, щоб захищатися від російської агресії. Сполучені Штати та Європейський Союз намагаються продовжувати допомагати Києву, але поки не передали 300 мільярдів доларів російського Центрального банку, які західні уряди заморозили на початку війни.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, Україна має можливість отримати $300 млрд, продавши облігації, які будуть забезпечені майбутніми позовами до Росії щодо відшкодувань завданих під час військових дій збитків.

Київ зможе отримати ці кошти, якщо такі цінні папери придбають уряди Європейського Союзу та США.

Як зауважує Reuters, було б краще, якби західні партнери України просто дали їй більше грошей, як минулого тижня зробила Британія. Але президент США Джо Байден досі не зміг переконати Конгрес схвалити новий пакет для Києва на 61 мільярд доларів. Тим часом Угорщина минулого місяця заблокувала заплановану допомогу ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, хоча інші країни-члени сповнені рішучості знайти спосіб обійти вето угорської влади.

Спроби конфіскувати заморожені активи Росії також просуваються повільно. Не тільки юристи сперечаються, чи буде конфіскація законною.

"Випуск «репараційних облігацій» міг би уникнути цих проблем. Україна продасть цінні папери, які окупляться, якщо - і тільки якщо - вона отримає від Росії репарації за шкоду, завдану війною. Відсоткові виплати також можуть згортатися і виплачуватися лише в тому випадку, якщо Київ отримає компенсацію", - пише Reuters.

Власники облігацій не мали б договірних вимог щодо заморожених резервів Кремля. Але з огляду на те, що Росія навряд чи охоче заплатить, ці активи будуть найімовірнішим джерелом готівки для відшкодування збитків.

"Оскільки на резерви нараховуються відсотки, вони можуть бути використані для виплати основної суми облігацій і купонів. Це відрізнятиметься від конфіскації, оскільки активи будуть передані лише у тому випадку, якщо законний механізм компенсації спочатку вирішить, що збитки заподіяно Україні", - підкреслює видання.

Водночас на думку головного глобального економіста PGIM Fixed Income Дейліпа Сінгха, Україна могла б поділити облігації на кілька траншів, якби західні країни не захотіли скуповувати всі цінні папери. Уряди, за його словами, могли б придбати найбільш ризиковані облігації, а звичайні інвестори - облігації з найменшим ризиком.

"Правовий принцип, згідно з яким країна повинна «здійснити повне відшкодування шкоди, завданої міжнародно-протиправним діянням», є добре встановленим. Після того, як Ірак вторгся в Кувейт у 1990 році, Рада Безпеки ООН створила компенсаційну комісію, яка змусила Багдад виплатити 52 мільярди доларів як компенсацію. Гроші надійшли від виведення частини нафтових доходів Іраку", - пише Reuters.

Але міжнародній спільноті буде важче нав'язувати свою волю Росії. Зрештою, Рада Безпеки ООН не проголосує за створення комісії з компенсацій, оскільки Росія є однією з п’яти країн, які можуть накласти вето на її резолюції.

Проте Генеральна Асамблея ООН, яка має менше повноважень, ніж Рада Безпеки, але де жодна держава не має права вето, вже заявила, що потрібен міжнародний механізм відшкодування.

Як нагадує видання, за даними Світового банку, до лютого минулого року витрати на відновлення країни досягли 411 мільярдів доларів.

Конфіскація заморожених активів РФ

У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, більша частина з них знаходиться в Європі, а не в США.

Наразі Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Кілька тижнів тому американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.