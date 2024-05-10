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ІТ та Телеком
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Dell повідомляє про витік даних майже 49 мільйонів клієнтів після кібератаки

Dell повідомляє про витік даних майже 49 мільйонів клієнтів після кібератаки
Офіс компанії Dell. Фото: Вікіпедія

Американська компанія Dell повідомила близько 49 мільйонів своїх клієнтів про можливий витік їхніх персональних даних у результаті недавньої кібератаки. Зловмисники, ймовірно, отримали доступ до імен, поштових адрес, інформації про замовлені товари та гарантії.

Про це повідомило видання TechRadar.

У повідомленнях, що розсилаються електронною поштою, Dell підтверджує інцидент, пов'язаний із порталом компанії, де зберігається база даних з обмеженою інформацією про клієнтів. Витік міг зачепити дані про покупки в Dell за період з 2017 по 2024 роки.

Dell повідомила про інцидент відповідним органам та залучила сторонніх експертів з кібербезпеки для оцінки збитків. Наразі невідомо, чи це було звичайне викрадення даних чи спроба програми-вимагача.

"Ми вважаємо, що немає значного ризику для наших клієнтів, враховуючи тип задіяної інформації", - зазначають у компанії. Водночас запевняють, що фінансова інформація, електронні адреси та номери телефонів не були скомпрометовані.

Попри запевнення компанії, існує ризик фішингових атак та розповсюдження шкідливих програм, адже зловмисники можуть надсилати персоналізовані листи з посиланнями на зараження.

Згідно з повідомленням, на одному з підпільних форумів уже з'явилося оголошення про продаж бази даних Dell з інформацією про 49 мільйонів клієнтів за 2017-2024 роки. Отже, імовірно, інформація вже потрапила у відкритий доступ.

Діяльність Dell в Україні

Компанія Dell розробляє, виготовляє, продає та обслуговує широкий набір моделей персональних комп'ютерів, ноутбуків, серверів, моніторів, пристроїв зберігання даних, мережного обладнання, КПК та іншого апаратного забезпечення.

В Україні товариство з обмеженою відповідальністю "Делл Україна" було зареєстроване 27 квітня 2007, а вже наступного року компанія Dell в особі ТзОВ "Делл Україна" вступила до Асоціації підприємств інформаційних технологій України.

Починаючи з 1993 року Національний банк України створив на базі серверів Dell свою інфраструктуру. Станом на грудень 2009 року, в НБУ працювало більш 700 серверів Dell. Окрім цього, на десктопах OptiPlex побудована клієнтська інфраструктура компаній "Укренерго" та "УкрАероРух". Також сервери та системи зберігання даних Dell забезпечують ІТ-інфраструктуру "Державного реєстру виборців" Центральної виборчої комісії. Серверами Dell користується і "Укрзалізниця".

Нагадаємо, минулого року Dell Technologies зіткнувшись із різким падінням попиту на персональні комп’ютери, скоротила близько 6650 робочих місць, ставши останньою технологічною компанією, яка оголосила про звільнення тисяч працівників.

Автор:
Тетяна Гойденко