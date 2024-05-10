Dell сообщает об утечке данных почти 49 миллионов клиентов после кибератаки

Американская компания Dell сообщила около 49 миллионов своих клиентов о возможной утечке их персональных данных в результате недавней кибератаки. Злоумышленники, вероятно, получили доступ к именам, почтовым адресам, информации о заказных товарах и гарантиях.

Об этом сообщило издание TechRadar.

В сообщениях, рассылаемых по электронной почте, Dell подтверждает инцидент, связанный с порталом компании, где хранится база данных с ограниченной информацией о клиентах. Утечка могла затронуть данные о покупках в Dell за период с 2017 по 2024 годы.

Dell сообщила об инциденте соответствующим органам и привлекла сторонних экспертов по кибербезопасности для оценки ущерба. Пока неизвестно, было ли это обычное похищение данных или попытка программы-вымогателя.

"Мы считаем, что нет значительного риска для наших клиентов, учитывая тип задействованной информации", – отмечают в компании. В то же время, уверяют, что финансовая информация, электронные адреса и номера телефонов не были скомпрометированы.

Несмотря на уверения компании, существует риск фишинговых атак и распространение вредоносных программ, ведь злоумышленники могут отправлять персонализированные письма со ссылками на заражение.

Согласно сообщению, на одном из подпольных форумов уже появилось объявление о продаже базы данных Dell с информацией о 49 миллионах клиентов за 2017-2024 годы. Следовательно, вероятно информация уже попала в открытый доступ.

Деятельность Dell в Украине

Dell разрабатывает, производит, продает и обслуживает широкий набор моделей персональных компьютеров, ноутбуков, серверов, мониторов, устройств хранения данных, сетевого оборудования, КПК и другого аппаратного обеспечения.

В Украине общество с ограниченной ответственностью "Делл Украина" было зарегистрировано 27 апреля 2007 года, а уже в следующем году компания Dell в лице ООО "Делл Украина" вступила в Ассоциацию предприятий информационных технологий Украины.

Начиная с 1993 года, Национальный банк Украины создал на базе серверов Dell свою инфраструктуру. По состоянию на декабрь 2009 года в НБУ работало более 700 серверов Dell. Кроме того, на десктопах OptiPlex построена клиентская инфраструктура компаний "Укрэнерго" и "УкрАэроРух". Также серверы и системы хранения данных Dell обеспечивают ИТ-инфраструктуру "Государственного реестра избирателей" Центральной избирательной комиссии. Серверами Dell пользуется и "Укрзализныця".

Напомним, в прошлом году Dell Technologies столкнувшись с резким падением спроса на персональные компьютеры, сократила около 6650 рабочих мест, став последней технологической компанией, объявившей об увольнении тысяч работников.