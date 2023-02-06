Из-за падения спроса на ПК Dell сократит около 6650 сотрудников

Dell Technologies Inc., столкнувшись с резким падением спроса на персональные компьютеры, сократит около 6650 рабочих мест, став последней технологической компанией, объявившей об увольнении тысяч работников.

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Об этом пишет Bloomberg.

Компания переживает рыночные условия, которые "продолжают ухудшаться с неопределенным будущим", – написал соглавный операционный директор Джефф Кларк в записке, с которой ознакомилось Bloomberg. По словам представителя компании, сокращение составляет примерно 5% глобальной рабочей силы Dell.

Такие меры понадобились после резкого снижения объемов продаж ПК, потому что период пандемии характеризовался повышенным спросом, и он снизился, отмечает агентство. По словам руководства Dell, рыночные условия продолжают ухудшаться с непредсказуемым будущим.

Если учесть, что Dell около 55% от всей выручки получает от реализации ПК, то для нее это может стать существенной проблемой.

Сокращение расходов, ранее сводившееся к прекращению найма новых работников и снижению расходов на компенсацию отдыха, теперь должно выйти на новый уровень. Компания планирует провести реструктуризацию подразделений.

После нового этапа сокращений численность персонала Dell достигнет минимального за шесть лет уровня. Более подробную оценку текущего состояния Dell руководство компании даст 2 марта, когда будет опубликован очередной финансовый отчет.

Напомним, что Glovo планирует сократить 250 своих административных рабочих.