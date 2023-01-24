Как новая волна сокращений персонала может повлиять на работу крипто-бирж и в целом на рынок

В крипто промышленности началась серия увольнений, но это не первый случай, и нам есть с чем сравнить ситуацию.

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Так, в ближайшее время крипто биржа Coinbase уволит около 20% сотрудников, OTC-платформа Genesis Trading уже уволила 30% сотрудников, затем увольнение в компании ConsenSys и других.

Действия нацелены на сохранение капитала предприятия на фоне проблем сектора как вывода денежного капитала. Спровоцировали такие действия владельцев криптовалюты, крах биржи FTX и общее падение стоимости криптовалют. С максимальных уровней ноября 2021 года Биткоин упал на 75%, а Эфириум на 79%. Ранее, например, летом 2022 года крипто валютная биржа Crypto.com объявила об увольнении около 5% своей рабочей силы из-за повсеместного спада на рынке криптовалют. Но что важно в обоих случаях, несмотря на объемы увольнений в количестве людей – крипто сектор не реагировал на это новыми распродажами. Однако, в текущем 2023 году это еще скажется снижением активности крипто инвесторов и, как следствие, снижением стоимости основных криптовалют.

Ранее источники по промышленности сплетничали, что после начальных увольнений компании незаметно увольняли сотни сотрудников. Информация об этих новых увольнениях не публиковалась, и их точное количество трудно оценить. Crypto.com пытался ограничить информацию о масштабах этих увольнений даже внутри компании, а генеральный директор Крис Маршалек отказался отвечать на вопрос об общей цифре на публичных встречах. Можно ожидать, что в этот раз ситуация повторится. Но, понимая обстановку внутри компаний, мы знаем, что они были перегреты неоправданно дорогими сотрудниками с золотыми парашютами, а практической пользы на этом этапе развития компаний уже не приносили.

Поэтому сектор получит только облегчение, а в будущем, когда начнется этап восстановления индустрии, этот же персонал будут возвращать с дисконтом. Ибо колоссальных денежных массовых вливаний в следующие два года не будет. "Рекой" деньги больше литься не будут, но инвестиционным направлением крипто сектор сохранится. К таким выводам мы пришли с учетом инфляционного давления в мире или даже официального замедления инфляции, которого добиваются путем перерасчетов, данных по новым формулам. Потребительская активность будет сдержанной. Выигрывает от такой ситуации игровая индустрия и гемблинг.

Обычно, когда у людей возникают трудности с работой или деньгами, или наступает период перестройки – начинают впадать в крайности. Поэтому инвесторы могут в середине 2023 года перестроиться в игровую индустрию, на мобильные программы с донатами.

Если говорить о работе крипто бирж, то наверняка увольнения проводят с учетом того, чтобы техническая работа не пострадала. Маркетинговые или клиентоориентированные трудовые ресурсы могут пожертвовать ныне из-за того, что стадия развития компании в них не нуждается.

Говоря о настроениях криптотрейдеров отметим, что внутренние перипетии не отражаются на росте или падении цен. В фокусе всегда статистика из США и их монетарная политика. Здесь и данные по инфляции, и по трудоустройству населения, и по ВВП в целом.

На втором месте среди факторов влияния распространенность криптовалют, затем регулировка сектора. И только в конце списка факторов будут даны по внутреннему состоянию компаний. Как показывает практика – сильный эффект появляется только когда на рынке происходит коллапс. Но рынок всегда восстанавливается. Вспомните, как в конце 2018 года упала крупнейшая русскоязычная криптобиржа Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Или как Mt. Gox, которая в 2014 году занимала около 80% мирового рынка криптовалют, также лопнула.

Примеров много, но люди верят в легкие деньги и впоследствии забывают о ошибках прошлого – поэтому инвестиции снова приходят в сектор. По ценовым уровням мы ожидаем, что Биткоин покажет как 30 000-31 000 тысяч долларов США, так и 12 000 тысяч долларов США в 2023 году.