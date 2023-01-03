Украинцы смогут покупать лекарства и медицинские товары за криптовалюту

Клиенты сети аптек АНЦ получат уникальную возможность расчета за лекарства и медицинские товары с использованием криптокошелька и технологии Binance Pay.

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Об этом сообщила пресс-служба Binance.

Отмечается, что Binance - ведущая мировая криптобиржа и блокчейн-экосистема, совместно с сетью аптек АНЦ 3 января анонсировали интеграцию платежного метода Binance Pay.

"Binance стала эксклюзивным криптопартнером одного из лидеров фармацевтического рынка, компании АНЦ, для внедрения инновационных видов оплаты для потребителей на пути к устойчивому принятию криптовалют", - говорится в сообщении.

В рамках этого партнерства клиенты АНЦ получат уникальную возможность расчета за лекарства и медицинские товары в аптеках сети онлайн, с использованием криптокошелька и технологии Binance Pay.

Для быстрой оплаты криптовалютой онлайн в аптеках сети необходимо только:

Зарегистрироваться в мобильном приложении Binance;

Заказать товары на ANC.UA и среди предлагаемых способов оплаты выбрать "Оплатить Binance Pay" и подтвердить оплату в мобильном приложении Binance.

Первоочередно технология Binance Pay становится доступной в аптеках города Киева, но впоследствии будет доступна во всех городах Украины.

"Миссия нашего бренда – забота о взрослых и малых, поэтому мы понимаем потребности также тех слоев населения, которые живут в эру цифровизации. Криптофаны также заботятся о своем здоровье, поэтому мы не остаемся в стороне и предоставляем возможность приобрести медицинские препараты за крипту. Более того, сеть аптек АНЦ всегда очень прогрессивна во внедрении новых технологий и удобных платежных решений для своих клиентов", – сказал Николай Щербина, генеральный директор аптечного холдинга АНЦ.

"Помнить о своем здоровье нужно всегда, а особенно важно уделять ему внимание в турбулентное и тревожное время. Для нас важно предоставить пользователям возможность использовать криптовалюту для их повседневных потребностей, в частности таких как медицинское обеспечение", - сказал генеральный менеджер Binance в Украине Кирилл Хомяков.- Вместе мы предоставим клиентам АНЦ и Binance уникальную возможность оплаты лекарств и медицинских товаров в криптовалюте. Это еще один наш шаг к демократизации криптоплатежей и поддержке экономики Украины.Для нас это первая интеграция Binance Pay с сетью аптек в Украине, а для АНЦ – уверенное лидерство во внедрении криптоплатежей в Европе.В будущем мы планируем заручиться партнерством с лидерами всех рынков, чтобы предоставить нашим пользователям безграничные возможности расчета в криптовалюте."

СПРАВКА:

О Binance

Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, включающая крупнейшую по объему торговую биржу цифровыми активами.

BinancePay – это бесконтактная, безграничная и безопасная технология оплаты криптовалютой, являющейся одним из многих продуктов экосистемы Binance. В настоящее время BinancePay поддерживает более 50 криптовалют и позволяет всем зарегистрированным пользователям Binance совершать мгновенные покупки в криптовалюте, оплачивать услуги, получать и отправлять криптовалюту по всему миру.

Отметим, недавно также мировая криптобиржа и блокчейн-экосистема Binance объявила о начале сотрудничества с мобильным оператором "Киевстар". В рамках этого партнерства пользователи "Киевстар", интересующиеся инновациями, блокчейном, инвестициями и финансовыми продуктами, получат доступ к широкому кругу криптовалютных возможностей.

Кроме того, криптобиржу Binance интегрировали в мобильное приложение "Дія". Это позволит пользователям проходить верификацию за несколько минут.