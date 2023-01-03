Українці зможуть купувати ліки та медичні товари за криптовалюту

Клієнти мережі аптек АНЦ отримають унікальну можливість розрахунку за ліки та медичні товари з використанням криптогаманця та технології Binance Pay.

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Про це повідомила пресслужба Binance.

Зазначається, Binance - провідна світова криптобіржа та блокчейн-екосистема, спільно із мережею аптек АНЦ 3 січня анонсували інтеграцію платіжного методу Binance Pay.

"Binance стала ексклюзивним криптопартнером одного із лідерів фармацевтичного ринку, компанії АНЦ, задля впровадження інноваційних видів оплати для споживачів, на шляху до сталого прийняття криптовалют", - йдеться у повідомленні.

У межах цього партнерства, клієнти АНЦ отримають унікальну можливість розрахунку за ліки та медичні товари в аптеках мережі онлайн, з використанням криптогаманця та технології Binance Pay.

Для швидкої оплати криптовалютою онлайн в аптеках мережі, необхідно лише:

Зареєструватися у мобільному застосунку Binance;

Замовити товари на ANC.UA та серед запропонованих способів оплати обрати "Оплатити Binance Pay" і підтвердити оплату у мобільному застосунку Binance.

Першочергово технологія Binance Pay стає доступною в аптеках міста Києва, але згодом буде наявна у всіх містах України.

"Місія нашого бренду — турбота про дорослих та малих, тому ми розуміємо потреби також тих верств населення, які живуть в еру цифровізації. Криптофани також піклуються про своє здоров'я, тому ми не залишаємось осторонь і надаємо можливість придбати медичні препарати за крипту. Тим паче, що мережа аптек АНЦ завжди дуже прогресивна у впровадженні нових технологій та зручних платіжних рішень для своїх клієнтів", — сказав Микола Щербина, генеральний директор аптечного холдинга АНЦ.

"Пам'ятати про своє здоров'я потрібно завжди, а особливо важливо приділяти йому увагу у турбулентні та тривожні часи. Для нас важливо надати користувачам можливість використовувати криптовалюту для їх повсякденних потреб, зокрема таких як медичне забезпечення, - сказав генеральний менеджер Binance в Україні, Кирило Хом'яков. - Разом ми надамо клієнтам АНЦ та Binance унікальну можливість оплати ліків та медичних товарів у криптовалюті. Це ще один наш крок на меті до демократизації криптоплатежів та підтримки економіки України. Для нас це перша інтеграція Binance Pay з мережею аптек в Україні, а для АНЦ - впевнене лідерство у впровадженні криптоплатежів в Європі. У майбутньому ми плануємо заручитись партнерством із лідерами всіх ринків, щоб надати нашим користувачам безмежні можливості розрахунку у криптовалюті."

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Про Binance

Binance – провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури з комплексом фінансових продуктів, що включає найбільшу за обсягом біржу торгівлі цифровими активами.

BinancePay – це безконтактна, безмежна та безпечна технологія оплати криптовалютою, що є одним із багатьох продуктів екосистеми Binance. Наразі BinancePay підтримує понад 50 криптовалют і дозволяє всім зареєстрованим користувачам Binance здійснювати миттєві покупки у криптовалюті, оплачувати послуги, отримувати та надсилати криптовалюту по всьому світу.

Зазначимо, нещодавно також світова криптобіржа та блокчейн-екосистема Binance оголосила про початок співробітництва із мобільним оператором “Київстар”. У межах цього партнерства користувачі "Київстар", які цікавляться інноваціями, блокчейном, інвестиціями та фінансовими продуктами, отримають доступ до широкого кола криптовалютних можливостей.

Крім того, криптобіржу Binance інтегрували в мобільний застосунок "Дія". Це дозволить користувачам проходити верифікацію за декілька хвилин.