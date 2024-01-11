Конфіскація російських активів: у МВФ окреслили свою позицію з цього питання

Рішення про конфіскацію російських активів мають ухвалювати ті країни, де розміщені заморожені кошти РФ. Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає "Укрінформ".

За її словами, Міжнародний валютний фонд стежить за поточними дискусіями з цього питання, щоб оцінити потенційні економічні наслідки для будь-якої з країн-членів МВФ або наслідки для міжнародної валютної системи. Однак оцінки Фонду залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуть ці країни.

"Маю сказати, що будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн (де розміщені заморожені активи РФ, – ред.)", – зазначила Козак.

Заморожені активи РФ: дискусії в ЄС і США

Країни "Великої сімки" в жовтні 2023 року оцінювали заморожені російські суверенні активи приблизно в 280 млрд доларів. А Євросоюз стверджував, що заморозив активи РФ на близько 21,5 млрд євро.

Місяцями ЄС обговорює можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Однак суверенні активи Росії юридично належать країні-агресорці, тому виникають дискусії щодо механізму їхньої конфіскації.

Влітку минулого року лідери Євросоюзу домовилися продовжувати роботу над планом оподаткування прибутку, отриманого від заморожених активів. Але Bloomberg писало, що така ідея є темою суперечок між ЄС та Європейським центральним банком.

За даними агентства, в Єврокомісії стверджують, що будь-які ризики в цьому питанні були оцінені при заморожуванні активів у лютому 2022 року. А голова ЄЦБ Крістін Лагард вважає, що податок може, зокрема, підірвати євро. На її думку, сума, яка поставлена ​​на карту, набагато більша, ніж кілька мільярдів, які цей крок принесе Україні.

Своєю чергою США вирішили передати Україні конфісковані активи, але це стосується лише коштів від майна російських олігархів, які потрапили під санкції. Передбачалося, що гроші будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

У листопаді американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.

А The New York Times у грудні писало, що адміністрація президента США Джо Байдена почала термінові переговори із союзниками щодо використання понад 300 млрд заморожених активів на допомогу Україні.