Байден підтримав конфіскацію активів РФ для передачі Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання нагадує, що сенатори США представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати активи російських олігархів, які потрапили під санкції.

У меморандумі ради національної безпеки Комітету Сенату з міжнародних відносин йдеться про те, що даний законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України.

Авторами "закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" є конгресмени Джим Ріш та Шелдон Вайтхаус.

"У Сенаті існує широка двопартійна згода з цього приводу. Після року переговорів комітету настав час розглянути це законодавство", - сказав Ріш.

Стверджується, що демократи і республіканці в комітеті розходяться в двох ключових частинах законопроєкту. Запропонований закон вимагає від Байдена координації з G-7 для арешту активів, але не потребує їх схвалення, що, може дозволити США вжити заходів в односторонньому порядку.

Він також містить формулювання, спрямовані на те, щоб Росія не оскаржила конфіскацію в судах Сполучених Штатів, які можуть бути потенційно вразливими для конституційних викликів.

За даними Bloomberg, наразі Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з "Великої сімки" (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько 200 млрд доларів заморожених активів РФ.

"Разом з нашими партнерами з G-7 ми вивчаємо всі варіанти, які відповідають нашим відповідним правовим системам і міжнародному праву, щоб допомогти Україні отримати компенсацію від Росії", - підкреслили в Держдепі США.

Як пише видання, Білий дім спочатку неоднозначно поставився до введення вимоги G-7, але згодом наголосив на необхідності діяти разом із союзниками.

Конфіскація заморожених активів РФ

У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, більша частина з них знаходиться в Європі, а не в США.

Наразі Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Кілька тижнів тому американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

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