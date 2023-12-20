Німеччина може вперше конфіскувати заморожені російські активи, – Spiegel

Федеральний прокурор Німеччини Петер Франк хоче конфіскувати 720 млн євро заморожених російських активів. Відповідну заяву було подано до Вищого регіонального суду Франкфурта-на-Майні, повідомляє Spiegel.

Наразі російські олігархи та корпорації не мають права розпоряджатися замороженими грошима, яхтами та нерухомістю, але залишаються власниками.

Однак Німеччина може конфіскувати, зокрема, гроші Національного розрахункового депозитарію Московської біржі, які були заморожені влітку 2022 року. Коли ці активи було включено в санкційний список ЄС, JP Morgan отримав запит на трансфер понад 720 млн євро на рахунок іншої дочірньої компанії біржі, однак в операції було відмовлено.

Слідчі вважають, що намагання виведення цих коштів уже після оголошення санкцій може вважатися спробою обійти європейські обмеження.

Надії на арешт порушників немає, тому Німеччина може конфіскувати кошти за рішенням суду. Якщо так і відбудеться, це буде перший подібний прецедент у країні.

Заморожені активи РФ: дискусії в ЄС і США

Країни "Великої сімки", серед яких і Німеччина, в жовтні оцінювали заморожені російські суверенні активи приблизно в 280 млрд доларів. А Євросоюз стверджує, що заморозив активи РФ на близько 21,5 млрд євро.

Місяцями ЄС обговорює можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Однак суверенні активи Росії юридично належать країні-агресорці, тому виникають дискусії щодо механізму їхньої конфіскації.

Влітку лідери Євросоюзу домовилися продовжувати роботу над планом оподаткування прибутку, отриманого від заморожених активів. Але Bloomberg писало, що така ідея є темою суперечок між ЄС та Європейським центральним банком.

За даними агентства, в Єврокомісії стверджують, що будь-які ризики в цьому питанні були оцінені при заморожуванні активів у лютому 2022 року. А голова ЄЦБ Крістін Лагард вважає, що податок може, зокрема, підірвати євро. На її думку, сума, яка поставлена ​​на карту, набагато більша, ніж кілька мільярдів, які цей крок принесе Україні.

Своєю чергою США вирішили передати Україні конфісковані активи, але це стосується лише коштів від майна російських олігархів, які потрапили під санкції. Передбачалося, що гроші будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Кілька тижнів тому американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.