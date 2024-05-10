У Харкові збудують підземні операційні та реанімаційні приміщення

У Харкові, який регулярно зазнає ракетних обстрілів з боку Росії, вживатимуть додаткових заходів безпеки в медичній сфері.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, у місті планується створити підземні приміщення для розміщення операційних та реанімаційних відділень на базі низки медичних закладів. Це рішення ухвалюється спільно з Міністерством охорони здоров'я України.

"Ми працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я щодо створення реанімаційних та операційних під землею на базі наших лікувальних закладів", - повідомив Ігор Терехов.

Окрім цього, у Харкові розширюватимуть мережу підземних закладів культури, оскільки серед містян є значний попит на безпечні культурні заходи.

"У нас уже працюють установи, які показують вистави під землею, і ми масштабуємо цей досвід. Бо є запит на вистави, на живе спілкування в безпечному просторі. Важливо, щоб культурне життя не зупинялося", - наголосив міський голова.

Харків переноситься під землю

Минулого місяця у відповідь на постійні обстріли Харкова, влада вирішила створити перший в Україні підземний сервісний центр МВС. Це рішення дозволило забезпечити безпеку як співробітників, так і відвідувачів під час повітряних тривог та обстрілів.

Нагадаємо, що першу в Україні підземну школу почали будувати у селищі Коротичі під Харковом. Вона здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.

Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.

Окрім цього, за повідомленням Радіо Свобода, 3 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що школу під землею побудували і в Індустріальному районі Харкова. Приміщення освітнього закладу має 20 класних кімнат, тут зможуть навчатися 600 дітей. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів міста.

Також у Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).

Окрім того, під землею у Харкові навчаються не лише школярі, а й дошкільнята. До дитячого садка в метро вже записали 650 дітей.