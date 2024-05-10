В Харькове построят подземные операционные и реанимационные помещения

В Харькове, регулярно подвергающемся ракетным обстрелам со стороны России, будут предприниматься дополнительные меры безопасности в медицинской сфере.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, в городе планируется создать подземные помещения для размещения операционных и реанимационных отделений на базе ряда медицинских учреждений. Это решение принимается совместно с Министерством здравоохранения Украины.

"Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения по созданию реанимационных и операционных под землей на базе наших лечебных учреждений", – сообщил Игорь Терехов.

Кроме того, в Харькове будут расширять сеть подземных учреждений культуры, поскольку среди горожан есть значительный спрос на безопасные культурные мероприятия.

"У нас уже работают учреждения, которые показывают спектакли под землей, и мы масштабируем этот опыт. Потому что есть запрос на спектакли, на живое общение в безопасном пространстве. Важно, чтобы культурная жизнь не останавливалась", - подчеркнул городской голова.

Харьков переносится под землю

В прошлом месяце в ответ на постоянные обстрелы Харькова власти решили создать первый в Украине подземный сервисный центр МВД. Это решение позволило обеспечить безопасность как сотрудников, так и посетителей во время воздушных тревог и обстрелов.

Первую в Украине подземную школу начали строить в поселке Коротичи под Харьковом. Она способна выдержать прямое попадание ракеты С-300. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.

Кроме того, во время тревог это укрытие будет способно вместить людей из соседнего детсада, офисов и других заведений. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Кроме этого, как сообщало Радио Свобода, 3 апреля городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что школу под землей построили и в Индустриальном районе Харькова. Помещение образовательного учреждения имеет 20 классных комнат, здесь смогут учиться 600 детей. Еще одну такую школу хотят построить в одном из центральных районов города.

Также в Харькове в сентябре начали работать классы по обучению школьников в метрополитене. Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

Кроме того, под землей в Харькове учатся не только школьники, но и дошкольники. В детский сад в метро уже записали 650 детей.