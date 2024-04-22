США просять ЄС зменшити податок на прибутки від заморожених активів РФ

США закликали Європейський Союз знизити податки на прибутки від заморожених російських активів для того, щоб збільшити кошти для фінансування України.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зауважив радник президента США з питань міжнародної економіки Дейліп Сінгх, США запропонували залучити десятки мільярдів євро для України шляхом надання кредитів під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів.

Цей крок може включати випуск облігацій для приватного сектору або позику від одного чи кількох урядів G7, яка буде погашатися в першу чергу коштом відсоткових надходжень.

За словами Сінгха, для того, щоб ця ідея спрацювала, необхідно "максимізувати річний відсотковий дохід" від цих активів.

На його думку, якщо обговорити, куди реінвестувати гроші, і змінити податковий режим дохідних потоків, вартість відсоткових платежів може зрости до 5 млрд євро на рік.

"Важливо не лише те, куди інвестуються активи, але й те, як вони оподатковуються. Ми повинні максимізувати кожен євро з цих іммобілізованих резервів на користь України", - наголосив Сінгх.

Він додав, що кредиторам потрібні гарантії того, що вони отримають гроші назад, а цього можна досягти, відклавши певний відсоток резервів.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

12 лютого Рада Європейського Союзу прийняла постанову, згідно з якою центральні депозитарії, які володіють понад 1 мільйоном євро активів центрального банку Росії повинні окремо вести облік заморожених активів та доходів від них, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС.

Також Європейський Союз підготував пропозиції, згідно з якими Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських активів вже у липні.