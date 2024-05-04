РФ атакувала дронами Харків та Дніпропетровщину, є постраждалі й руйнування: ситуація у регіонах (ФОТО)

У ніч на 4 квітня Росія запустила декілька груп "шахедів". У Харкові пролунали вибухи та почалася пожежа, у Дніпропетровській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та будинки.

ППО знищила 13 "шахедів" над двома областями

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, окупанти вночі атакували Україну 13 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски здійснювались із Бєлгородської області РФ.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА у Харківській та Дніпропетровській областях.

На Дніпропетровщині пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, цієї ночі в Павлоградському районі оборонці збили 5 ворожих БПЛА.

Проте не минулося без руйнувань. У результаті атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури і три приватні будинки - один з них зайнявся. Пожежу вже вдалося загасити.

Крім того, в області постраждали чоловік та жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Нікопольщину ввечері та вночі агресор атакував п'ять разів. Тероризуючи місцевих, використав важку артилерію, РСЗВ "Град" і дрон-камікадзе.

Гучно було у райцентрі і Марганецькій громаді.

Понівечені комунальне підприємство, ліцей, дві багатоповерхівки, банк, лінія електропередач. Є ураження об'єктів критичної інфраструктури.

Люди не постраждали.

Наслідки нічної атаки на Харків

Вночі 4 травня російські загарбники здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову. Сталися три пожежі за різними адресами, повідомляє ДСНС.

Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях з загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.

За попередніми даними, постраждали четверо людей, з них одна дитина.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок попадання уламків у Харкові горіли двохповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.

Також в 14:05 у Харкові внаслідок обстрілу горів приватний будинок, конструктивні елементи зруйнованого будинку на площі. Загалом пошкоджено 15 приватних будинків, скління вікон підприємства. Постраждали двоє чоловіків 66 та 77 років. Загинула 82-річна жінка.

Крім того, ворог обстріляв близько 16 населених пунктів Харківщини.

У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок, квартири, 2 автомобілі. Поранено 3 людини.

У селі Шипувате на території цивільного підприємства впав ворожий безпілотний літальний апарат.

У Вовчанську відбувся ворожий обстріл двох гаражних кооперативів, території колишнього аеродрому, будинків, що розташовані поруч.

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини

Минулої доби російські війська здійснили обстріли 18 населених пунктів Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Зміївка, Червоний Маяк, Новоберислав, Томарине, Львове, Станіслав, Широка Балка, Гаврилівка, Берислав, Садове, Дніпровське, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Осокорівка, Янтарне.

Пошкоджені 10 приватних будинків. Зафіксовані влучання у навчальний заклад, пункт незламності, стільникову вежу і приватні автомобілі.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає, підкреслив Прокудін.

Армія РФ завдала 246 ударів по Запорізькій області

Упродовж доби окупанти 246 разів ударили по Запорізькій області, під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, ворог завдав авіаційних ударів по Малій Токмачці. 109 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Копані. 6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Левадне та Роботине

Зазначається, що 129 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Лобкового, Приморського та Малинівки.

За добу надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Ворог обстріляв п’ять громад на Сумщині

Вночі та вранці у суботу, 4 травня, російські загарбники здійснили сім обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

“Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади”, - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що по Білопільській громаді ворог бив з мінометів. Шалигинську громаду росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії. На територію Краснопільської громад загарбники скинули шість мін.

По Середино-Будській громаді війська РФ вдарили із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.

У Великописарівській громаді зафіксований обстріл зі ствольної артилерії.

На Донеччині троє загиблих

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено будинок і промислову будівлю.

В Очеретинській громаді 1 людина поранена у Нетайловому. У Кураховому 2 людини загинули і 2 поранені; пошкоджено будинок в Іллінці.

У Лимані пошкоджено 10 приватних будинків і багатоповерхівка, обстріляні Ямполівка і Терни. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 будинки у Калиновому, адмінбудівлю та приватні будинки у Тарасівці.

У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 2 поранені. У Торецьку поранено людину, пошкоджено 6 будинків і 3 інфраструктурні об'єкти. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.