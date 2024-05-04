РФ атаковала дронами Харьков и Днепропетровщину, есть пострадавшие и разрушения: ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на 4 апреля Россия запустила несколько групп "шахедов". В Харькове прогремели взрывы и начался пожар, в Днепропетровской области поврежден объект критической инфраструктуры и дома.

ПВО уничтожило 13 "шахедов" над двумя областями

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, оккупанты ночью атаковали Украину 13 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Все пуски производились из Белгородской области РФ.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 13 ударных БПЛА в Харьковской и Днепропетровской областях.

На Днепропетровщине поврежден объект критической инфраструктуры

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, этой ночью в Павлоградском районе защитники сбили 5 вражеских БПЛА.

Однако не обошлось без разрушений. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры и три частных дома - один из них загорелся. Пожар уже удалось потушить.

Кроме того, в области пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Никопольщину вечером и ночью агрессор атаковал пять раз. Терроризируя местных, использовал тяжелую артиллерию, РСЗО "Град" и дрон-камикадзе.

Громко было в райцентре и Марганецкой общине.

Повреждены коммунальное предприятие, лицей, две многоэтажки, банк, линия электропередач. Имеются поражения объектов критической инфраструктуры.

Люди не пострадали.

Последствия ночной атаки на Харьков

Ночью 4 мая российские захватчики совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову. Произошли три пожара по разным адресам, сообщает ГСЧС.

Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около 3 тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, из них один ребенок.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате попадания обломков в Харькове горели двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа.

Также в 14:05 в Харькове в результате обстрела горел частный дом. В общей сложности повреждено 15 частных домов, остекление окон предприятия. Пострадали двое мужчин 66 и 77 лет. Погибла 82-летняя женщина.

Кроме того, враг обстрелял около 16 населённых пунктов Харьковщины.

В Чугуеве в результате вражеских обстрелов повреждены дом, квартиры, 2 автомобиля. Ранены 3 человека.

В селе Шиповатое на территории гражданского предприятия упал вражеский беспилотный летательный аппарат.

В Волчанске произошел вражеский обстрел двух гаражных кооперативов, территории бывшего аэродрома.

Оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Херсонщины

За прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы 18 населенных пунктов Херсонской области, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

По его словам, под вражеским огнем оказались Херсон, Антоновка, Змиевка, Красный Маяк, Новоберислав, Томарино, Львов, Станислав, Широкая Балка, Гавриловка, Берислав, Садовое, Днепровское, Инженерное, Камышаны, Приднепровское, Осокоровка, Янтарное.

Повреждены 10 частных домов. Зафиксированы попадания в учебное заведение, пункт несокрушимости, сотовую башню и частные автомобили.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, подчеркнул Прокудин.

Армия РФ нанесла 246 ударов по Запорожской области

За сутки оккупанты 246 раз ударили по Запорожской области, под вражеским огнем находились 12 населенных пунктов, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, враг нанес авиационные удары по Малой Токмачке. 109 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Копани. 6 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Левадное и Роботино

Отмечается, что 129 артобстрелов враг нанес по территории Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного, Ивового, Лобкового, Приморского и Малиновки.

За сутки поступило 15 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Враг обстрелял пять общин на Сумщине

Ночью и утром в субботу, 4 мая, российские захватчики совершили семь обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщает Сумская областная военная администрация.

"Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов. Зафиксировано 46 взрывов”, - говорится в сообщении.

Уточняется, что по Белопольской общине враг бил из минометов. Шалыгинскую общину россияне обстреливали из ствольной артиллерии. На территорию Краснопольских общин захватчики сбросили шесть мин.

По Середино-Будской общине войска РФ ударили из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

В Великописаревской общине зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии.

В Донецкой области трое погибших

Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Богоявленке Угледарской общины повреждены дом и промышленное здание.

В Очеретинской общине 1 человек ранен в Нетайлово. В Курахово 2 человека погибли и 2 ранены; поврежден дом в Ильинке.

В Лимане повреждены 10 частных домов и многоэтажка, обстреляны Ямполевка и Терны. В Ильиновской общине повреждены 4 дома в Калиново, админздание и частные дома в Тарасовке.

В Часовоярской общине 1 человек погиб и 2 ранены. В Торецке ранен человек, повреждены 6 домов и 3 инфраструктурных объекта. В Северске ранен человек, повреждены 2 дома.