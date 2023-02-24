Губернатори, міністри, "російська" ЗАЕС та Скабеєва: США ввели новий пакет санкцій проти РФ

США з нагоди річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну вирішили запровадити значний пакет санкцій проти РФ. Про це йдеться у повідомленнях Державного департаменту США.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Зокрема, під них потрапили губернатори 47 регіонів Росії. В якості причини зазначається, що до їх обов'язків входить призов громадян на війну в Україні. Крім того, до списку потрапило дев'ять російських міністрів.

Також обмеження введені для низки чиновників, включаючи віце-прем'єркуТетяну Голіков та начальницю Головного управління у справах міграції МВС, яке займається видачею паспортів РФ на окупованих територіях, Валентину Казакову.

Є серед підсанкційних осіб і такі:

- телеведуча Ольга Скабеєва, яка є дружиною депутата Держдуми Євгена Попова, разом з яким веде ток-шоу, де ті, як сформулювали у Держдепі, "переважно поширюють проросійську пропаганду війни проти України";

- дружина головнокомандувача повітряно-космічними силами РФ, колишнього командувача Об'єднаного угруповання військ РФ в Україні Сергія Суровікіна Анна та її компанії "Аргус-Холдинг", "Аргус СФК" (фанерний комбінат), "Істусство красоти" та "Рудний" (видобуток декоративного та будівельного каменю);

- "Державний зерновий оператор" - структура, створена російською окупаційною "військово-цивільною адміністрацією Запорізької області" для обробки вкраденого українського зерна, та його керівник Микита Бусел;

- "виконувач обов'язків голови ЛНР" Леонід Пасічник;

- Артем Жога та його батальйон "Спарта", що входив до складу "збройних сил" "ДНР" і нині інтегрований до російської армії;

- призначена Росією директором Херсонського художнього музею Наталія Десятова, яка курувала крадіжку приблизно 10 тисяч предметів з музейної колекції;

- Олексій Кострубицький, який був "міністром з надзвичайних ситуацій ДНР".

Також санкції запроваджено проти наступних юросіб:

– Російський федеральний ядерний центр – Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики ім. Забабахіна, що займається розробкою ядерних боєголовок, фундаментальними та прикладними дослідженнями і є одним з двох основних ядерних центрів Росії;

- Науково-дослідний інститут автоматики імені Духова, що розробляє ядерні боєголовки як для стратегічних, так тактичних платформ, включаючи розробку та виробництво систем електричного та нейтронного ініціювання для російських боєголовок;

- Головне управління глибоководних досліджень Міністерства оборони РФ, що є морським еквівалентом військової розвідки та експлуатує російські підводні човни нетрадиційного призначення;

- "Експлуатуюча організація Запорізької атомної електростанції", створена для контролю над захопленою українською ЗАЕС, та фактичний керівник станції Олег Романенко;

- компанія "Енергоспецмонтаж" та трест "Росспеценергомонтаж" - будівельні дочірні компанії держкорпорації "Росатом";

- Троїцький інститут інноваційних та термоядерних досліджень, що проводить дослідження та розробку в таких галузях як фізика плазми, керований термоядерний синтез, лазерна фізика та техніка, фізика екстремальних станів речовини, фізика процесів перетворення енергії; серед клієнтів якого значаться Міноборони РФ та "Росатом".



Також введено санкції проти трьох компаній, задіяних у проектуванні та будівництві на півострові Таймир у Красноярському краї терміналу "Бухта Север" у рамках проекту "Роснефти" "Восток Ойл".

До списку потрапили і чотири фізичні та 22 юридичні особи, описані як виробники та розробники апаратного та програмного забезпечення для збору розвідувальних даних через "Систему оперативно-розшукових заходів". У Держдепі вказують, що метою таких санкцій є ослаблення здібностей РФ "насильно розширювати свій імперський проект у всьому світі".

Зокрема, під санкції потрапили такі компанії як "Морська арктична геологічна експедиція", "ЛенморНІІпроект", "Таймирнафтогаз-Порт", "Титан-Авангард", "Спецавіа", новосибірський завод "Електросигнал", "Астраком", "РСК Технології", "РСК Лабс", "Антелс", Ботліхський радіозавод та Московський науково-дослідний радіотехнічний інститут.

Крім цього, запроваджено візові обмеження щодо 1219 російських військовослужбовців, включаючи офіцерів, за "дії, які загрожують або порушують суверенітет, територіальну цілісність чи політичну незалежність України".

Джерело фото: ua.depositphotos.com