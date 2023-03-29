Швейцарія долучилася до десятого пакету санкцій ЄС проти РФ

Федеральна рада Швейцарії вирішила підтримати десятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, але зроблять гуманітарні винятки та запровадять новий спосіб захисту конкретних інтересів швейцарської економіки.

Окрім цього, у Швейцарії заборонили громадянам Росії обіймати посади в керівних органах або операторів критичної інфраструктури, повідомляється на сайті федерального уряду Швейцарської Конфедерації.

Зазначається, що додатково буде обмежено імпорт економічно важливих товарів для Росії, таких як товари подвійного, військового та технологічного призначення, а також те, що сприятиме зміцненню промисловості Росії.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу 25 лютого ухвалила десятий пакет додаткових обмежувальних заходів, спрямованих проти Російської Федерації та, зокрема, проти тих, хто відповідальний за продовження війни Росії проти України.

Країни ЄС в останні хвилини 24 лютого погодили 10-й пакет санкцій проти Росії.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сподівається, що наступний 11-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде ухвалений протягом двох місяців.