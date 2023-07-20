Австралия ввела новые санкции против 35 российских организаций

Правительство Австралии 20 июля ввело санкции против 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также 10 человек, в том числе российских министров и чиновников, а также белорусских военных, причастных к войне России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Эти меры приняли в тщательной координации с нашими международными партнерами, чтобы максимально повлиять на тех лиц и организации, которые прямо или косвенно поддерживают незаконное и безнравственное вторжение России в Украину", - подчеркнула член парламента, помощник министра иностранных дел Тим Уоттс.

Новые ограничения направлены против юридических и физических лиц, имеющих экономическое и стратегическое значение для России, в частности, под санкции попали:

российские компании, снабжающие передовые технологии, электронику и оборудование для вооруженных сил России;

российские субъекты, занимающиеся атомной энергетикой и добычей ресурсов Арктики;

первый вице-премьер России Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко;

главные российские оборонные компании;

белорусские чиновники.

В целом Австралия уже приняла меры по взысканию убытков из России и наложила санкции более чем на 1100 человек и организаций, поддерживающих вторжение в Украину.

Ранее Австралия ввела санкции против семи российских чиновников из временно оккупированного Крыма.

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