Австалия может передать Украине списанные истребители

Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 F/A-18 Hornets королевских ВВС Австралии в Киев, чтобы помочь выполнить часть запроса президента Владимира Зеленского по поводу истребителей

Ранее эти самолеты планировали отправлять на свалку, пишет The Australian Financial Review.

Издание сообщает, что США, недавно давшие разрешение другим западным союзникам поставлять Украине современные истребители, включая F-16 американского производства, благосклонно относятся к идее подарить Украине F/A-18.

"Списанные F/A-18 находятся в ангаре на базе RAAF в Вильямтауне за пределами Ньюкасла и если их не отправят в Украину, будут либо уничтожены, либо проданы частной авиационной компании RAVN Aerospace, чтобы использовать в США как для тренировок военных авиаторов", – пишет AFR.

Австралийский эксперт по безопасности Роберт Поттер сообщил, что переговоры еще продолжаются, но конкретное соглашение пока не завершено.

Некоторые чиновники в Австрии считают, что нет смысла уничтожать идеально хорошие самолеты, которые могут быть готовы к отправке в течение четырех месяцев и использоваться для отражения российского вторжения.

В ОП сообщили, что уже восемь европейских стран присоединились к "авиационной коалиции", которая подготовит украинских пилотов и предоставит Украине западные истребители, в том числе F-16.

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.