Австралія може передати Україні списані винищувачі

Австралія, США та Україна обговорюють відправку 41 F/A-18 Hornets королівських ВПС Австралії до Києва, щоб допомогти виконати частину запиту президента Володимира Зеленського щодо винищувачів

Раніше ці літаки планували відправляти на звалище, пише The Australian Financial Review.

Видання повідомляє, що США, які нещодавно дали дозвіл іншим західним союзникам постачати Україні сучасні винищувачі, включно з F-16 американського виробництва, прихильно ставляться до ідеї подарувати Україні F/A-18.

"Списані F/A-18 знаходяться в ангарі на базі RAAF у Вільямтауні за межами Ньюкасла і якщо їх не відправлять в Україну, будуть або знищені, або продані приватній авіаційній компанії RAVN Aerospace, щоб використовувати в США як для тренувань військових авіаторів", – пише AFR.

Австралійський експерт з безпеки Роберт Поттер повідомив, що переговори ще тривають, але конкретна угода наразі не завершена.

Деякі чиновники в Австалії вважають, що немає сенсу знищувати ідеально хороші літаки, які можуть бути готові до відправки протягом чотирьох місяців і використовуватися для відбиття російського вторгнення.

В ОП повідомили, що вже вісім європейських країн приєдналися до "авіаційної коаліції", яка підготує українських пілотів та надасть Україні західні винищувачі, зокрема F-16.

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.