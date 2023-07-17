- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
У Білорусі "вагнерівці" будуть тренувати білоруських спецпризначенців
Бойовики ПВК "Вагнер", які прибули на територію Білорусі, будуть тренувати білоруську армію. Там вже формують спеціальні загони, які продуть тренування.
Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на джерела у білоруському підпільному русі.
Станом на 17 липня стало відомо, що в районі населених пунктів Цель та Осиповичі Могильовської області розташувались близько 700 осіб з особового складу ПВК "Вагнер". Вони оснащені озброєнням та технікою.
"За попередньою інформацією в ЗС РБ формуються до 3-х загонів спеціального призначення, які будуть проходити інтенсивну програму підготовки під керівництвом інструкторів ПВК "Вагнер", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За інформацією Центру, скоріше за все, основним завданням цих курсів підготовки буде передача бойового досвіду, диверсійна та контрдиверсійна діяльність.
Нагадаємо, спроба заколоту в Росії закінчилася після розмови засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 24 червня. Президент РФ Володимир Путін заявив, що "вагнерівці" зможуть підписати контракт із Міноборони РФ, звільнитися або також "піти в Білорусь".
Державна прикордонна служба України та команда "Беларускі Гаюн" повідомляли, що з території Росії до Білорусі 15 липня почали переміщатися групи "вагнерівців". Попередньо, сформована колона ПВК "Вагнер" рухалася до наметового табору в д. Цель. Українські прикордонники відстежують ситуацію, аби встановити місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.
Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський не вважає, що перекидання бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусь несе серйозну загрозу.