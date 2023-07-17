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В Беларуси "вагнеровцы" будут тренировать белорусских спецназовцев
Прибывшие на территорию Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" будут тренировать белорусскую армию. Там уже формируют специальные отряды, которые будут продить тренировки.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на источники в белорусском подпольном движении.
По состоянию на 17 июля стало известно, что в районе населенных пунктов Цель и Осиповичи Могилевской области разместились около 700 человек из личного состава ЧВК "Вагнер". Они оснащены вооружением и техникой.
"По предварительной информации в ВС РБ формируются до 3 отрядов специального назначения, которые будут проходить интенсивную программу подготовки под руководством инструкторов ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации Центра, скорее всего, основной задачей этих курсов подготовки будет передача боевого опыта, диверсионная и контрдиверсионная деятельность.
Напомним, попытка мятежа в России закончилась после разговора основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "вагнеровцы" смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или "уйти в Беларусь".
Государственная пограничная служба Украины и команда "Белорусский Гаюн" сообщали, что с территории России в Беларусь 15 июля начали перемещаться группы "вагнеровцев". Предварительно сформированная колонна ЧВК "Вагнер" движется к палаточному лагерю в д. Цель. Украинские пограничники отслеживают ситуацию, чтобы установить места дислокации, количество и задачи боевиков.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский не считает, что переброска боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларусь несет серьезную угрозу.