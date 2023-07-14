Неудачный мятеж в РФ. В Пентагоне ответили, воюют ли еще вагнеровцы в Украине

Боевики ЧВК "Вагнер" больше не принимают существенного участия в боевых действиях против Украины.

Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передает "Голос Америки".

"На данном этапе мы не видим, чтобы силы «Вагнера» принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых операций в Украине", - отметил он.

Спикер Пентагона также подтвердил, что в Украину уже доставлены кассетные боеприпасы из США.

Неудачный мятеж ЧВК "Вагнер" в РФ

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану". Сам Пригожин уехал в Белоруссию.

Что касается боевиков ЧВК, то российские оппозиционные СМИ сообщали о начале строительства тренировочных лагерей для "вагнеровцев" в белорусских Осиповичах, в 200 км от границы с Украиной. Однако в Госпогранслужбе Украины указывали, что пока не фиксируют строительство таких баз.