Путин до сих пор не ликвидировал "Вагнер". В ISW объяснили, чем это ему грозит

Решение российского президента Владимира Путина не ликвидировать НПК "Вагнер" и не преследовать участников мятежа ставит как самого Путина, так и его окружение в неловкое положение.

К такому выводу пришли специалисты Института изучения войны (ISW)

Аналитики ссылаются на появившийся в сети 9 июля учредительный документ ППК "Вагнер". Там отмечают, что непонятно, кому выгодна утечка данного документа, поскольку он делает ППК "Вагнер" более профессиональным и привлекательным по сравнению с регулярными российскими военными. Сообщается, что "Вагнер" все еще производит вербовку в России, в то время как Минобороны России проводит конкурентную работу по найму бойцов "Вагнера" для подписания контрактов с МО.

Решение Путина не избавляться от Группы Вагнера, которая была наиболее боеспособной силой России, усложняет для него и других российских влиятельных игроков понимание того, как взаимодействовать с "Вагнером", его лидерами и боевиками.

В ISW считают, что документ был обнародован для того, чтобы представить "Вагнер" как профессиональную организацию. Он обязывает руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина и командира "Вагнера" Дмитрия Уткина соблюдать ряд правил участия их новой частной военной компании в боевых действиях на востоке Украины.

В документе отмечается, что основополагающими принципами "Вагнера" является ведение войны России в Украине на верной службе президенту России Владимиру Путину и "русскому народу".

Обязанности Пригожина включают ответственность за обеспечение оружием и финансированием, выплачивать гарантии раненым и убитым, а также защищать персонал от привлечения к уголовной ответственности за наемство (ст. 359 УК РФ) и т.д.

Аналитики отметили, что данная утечка может являться частью попыток реабилитировать имидж "Вагнера" после восстания Пригожина 24 июня. В документе повторяется, что основополагающими принципами Вагнера является ведение войны России в Украине на верной службе президенту России Владимиру Путину и русскому народу.