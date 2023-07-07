В ISW объяснили, почему Кремль отдает приоритет подрыву репутации Пригожина, а не его физическому уничтожению

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его наемники не находятся в Беларуси по состоянию на 6 июля, что указывает на то, что Пригожин, возможно, не выполняет соглашение между ним и лидером РФ Владимиром Путиным после вооруженного восстания 24 июня, согласно которому Пригожин и "вагнеровцы" получили неопределенные гарантии безопасности в Беларуси.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 6 июля Лукашенко заявил, что сейчас "вагнеровцы" находятся в своих постоянных лагерях (или в России или Украине), куда они отошли после битвы за Бахмут.

Лукашенко добавил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге или, может быть, даже прилетел в Москву утром 6 июля.

Лукашенко опроверг сообщение о том, что Беларусь строит новые тренировочные лагеря для ЧВК "Вагнер", и отметил, что Беларусь предложила "вагнеровцам" несколько бывших советских военных городков, в том числе некоторые вблизи Осиповичей Могилевской области. Лукашенко намекнул, что ЧВК "Вагнер" еще не согласилась на размещение на этих базах и что наемники "имеют другое видение их размещения", подробности которого Лукашенко отказался сообщить.

Лукашенко, однако, опроверг факт расторжения соглашения и отметил, что вопрос о передаче и размещении ЧВК "Вагнер" пока "не решен".

Российские источники также указали, что Пригожин находится в России, хотя ISW пока не может подтвердить местонахождение Пригожина. Российское оппозиционное издание сообщило, что самолет Пригожина приземлился в Ростовской области после вылета из Московской области утром 6 июля.

"Похоже, Лукашенко дистанцируется от соглашения, в котором он якобы был посредником, в то же время продолжая рекламировать свою способность быть посредником между Путиным и бывшим лояльным ему Пригожиным, тем самым все еще подчеркивая слабость Путина. Лукашенко демонстративно заявил, что "вагнеровцы" и Пригожин –, и вопросы об их местонахождении не должны быть адресованы ему", - отмечают аналитики.

По их мнению, Лукашенко похоже дистанцируется от "вагнеровцев", а его риторика может свидетельствовать о том, что он возлагает ответственность за выполнение соглашения на Кремль. Кроме того, Лукашенко продолжил хвастаться своими искусными переговорами с Пригожиным после того, как в ответ на вопросы журналиста заявил, что власти Путина не были ослаблены во время вооруженного мятежа.

"Способность Пригожина свободно передвигаться в России свидетельствует о том, что он все еще защищен некоторыми гарантиями безопасности и/или что Кремль продолжает оказывать приоритет подрыву его репутации в России, а не физическому или юридическому нападению на Пригожина. Лукашенко отметил, что ни он, ни президент России Владимир Путин не хотели убивать Пригожина, и отверг предположение, что Путин может попытаться убить Пригожина в будущем", - отмечают аналитики.

Они считают, что Путин, вероятно, решил, что он не может напрямую устранить Пригожина, не сделав его таким образом мучеником. ISW также заметил, что Кремль приступил к информационной операции, направленной на то, чтобы представить Пригожина коррупционером и лжецом, и с тех пор российские государственные СМИ поддерживали эту историю. Российские пропагандистские сети широко освещают рейды ФСБ на особняк Пригожина и его состояние, а один журналист на российском государственном телеканале "Россия 1" с сарказмом назвал здание Пригожина "дворцом борца с коррупцией".

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что после попытки вооруженного мятежа в РФ ФСБ получила задачу ликвидировать его организатора, владельца так называемой ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Напомним, военные аналитики считают, что будущее ЧВК "Вагнер" остается неопределенным и, возможно, не будет связано с Евгением Пригожиным. Кремль планирует подчинить наемников Министерству обороны.