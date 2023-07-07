В ISW пояснили, чому Кремль надає пріоритет підриву репутації Пригожина, а не його фізичному знищенню

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і його найманці не перебувають у Білорусі станом на 6 липня, що вказує на те, що Пригожин, можливо, не виконує угоду між ним і лідером РФ Володимиром Путіним після збройного повстання 24 червня, згідно з якою Пригожин і "вагнерівці" отримали невизначені гарантії безпеки в Білорусі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 6 липня Лукашенко заявив, що зараз "вагнерівці" перебувають у своїх постійних таборах (або в Росії, або в Україні), куди вони відійшли після битви за Бахмут.

Лукашенко додав, що Пригожин перебуває в Санкт-Петербурзі або, можливо, навіть прилетів до Москви вранці 6 липня.

Лукашенко спростував повідомлення про те, що Білорусь будує нові тренувальні табори для ПВК "Вагнер", і зазначив, що Білорусь запропонувала "вагнерівцям" кілька колишніх радянських військових містечок, у тому числі деякі поблизу Осиповичів Могильовської області. Лукашенко натякнув, що ПВК "Вагнера" ще не погодилася на розміщення на цих базах і що найманці "мають інше бачення хнього розміщення", подробиці якого Лукашенко відмовився повідомити.

Лукашенко, однак, спростував факт розірвання угоди і зазначив, що питання про передачу та розміщення ПВК "Вагнер" наразі "не вирішено".

Російські джерела також вказали, що Пригожин перебуває в Росії, хоча ISW наразі не може підтвердити місцезнаходження Пригожина. Російське опозиційне видання повідомило, що літак Пригожина приземлився в Ростовській області після вильоту з Московської області вранці 6 липня.

"Схоже, Лукашенко дистанціюється від угоди, в якій він нібито був посередником, водночас продовжуючи рекламувати свою здатність бути посередником між Путіним і колишнім лояльним йому Пригожиним, тим самим все ще підкреслюючи слабкість Путіна. Лукашенко демонстративно заявив, що "вагнерівці" і Пригожин – росіяни, і питання про їх місцезнаходження не повинні бути адресовані йому", - зауважують аналітики.

На їхню думку, Лукашенко, схоже, дистанціюється від "вагнерівців", а його риторика може свідчити про те, що він покладає відповідальність за виконання угоди на Кремль. Крім того, Лукашенко продовжив хвалитися своїми вправними переговорами з Пригожиним після того, як у відповідь на запитання журналіста заявив, що влада Путіна не була ослаблена під час збройного заколоту.

"Здатність Пригожина вільно пересуватися в Росії свідчить про те, що він все ще захищений деякими гарантіями безпеки та/або що Кремль продовжує надавати пріоритет підриву його репутації в Росії, а не фізичному чи юридичному нападу на Пригожина. Лукашенко зазначив, що ні він, ні президент Росії Володимир Путін не хотіли вбивати Пригожина, і відкинув припущення, що Путін може спробувати вбити Пригожина в майбутньому", - зауважують аналітики.

Вони вважають, що Путін, ймовірно, вирішив, що він не може безпосередньо усунути Пригожина, не зробивши його таким чином мучеником. ISW також помітив, що Кремль розпочав інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб представити Пригожина корупціонером і брехуном, і з тих пір російські державні ЗМІ підтримували цю історію. Російські пропагандистські мережі широко висвітлюють рейди ФСБ на особняк Пригожина та його статки, а один журналіст на російському державному телеканалі "Россия 1" з сарказмом назвав будинок Пригожина "палацом борця з корупцією".

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомляв, що після спроби збройного заколоту в РФ ФСБ отримала завдання ліквідувати його організатора, власника так званої ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Нагадаємо, військові аналітики вважають, що майбутнє ПВК "Вагнер" залишається невизначеним і можливо не буде пов'язане з Євгеном Пригожиним. Кремль натомість планує підпорядкувати найманців Міністерству оборони.