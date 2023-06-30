ФСБ РФ отримала завдання вбити Пригожина, - Буданов  

Після спроби збройного заколоту в РФ ФСБ отримала завдання ліквідувати його організатора, власника так званої ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це в інтерв’ю американському журналісту Говарду Альтману повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині Росії, корисні для України, тому в мене був хороший настрій", ― описав начальник ГУР МО власні відчуття від новини про початок бунту Пригожина.

Буданов підтвердив, що про наміри здійснити подібні дії всередині Росії українській розвідці було відомо давно.

"Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив на війну Росії проти України, оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім була завдана певна шкода військово-космічним силам РФ. По-друге, ми не очікуємо появи ЧВК "Вагнер" в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий", ― заявив начальник ГУР МО України, нагадавши, що найманці Пригожина проявили себе більш потужною бойовою силою, на відміну від регулярної армії держави-агресора.

Буданов уточнив, що внаслідок короткого бунту Пригожина було знищено 8 російських військових авіасуден, зокрема повітряний захищений командний пункт на базі літака ІЛ-22 М.

За словами керівника ГУР МО України, російські спецслужби отримали завдання вбити Пригожина.

"Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?", ― сказав Буданов.

Раніше Буданов повідомляв, що бойовики ПВК "Вагнер" все ще є на півдні України та в окупованому Луганську, проте участі у бойових діях вони не приймають і більше не прийматимуть.

Як зауважували аналітики Інституту вивчення війни, майбутнє ПВК "Вагнер" залишається невизначеним і можливо не буде пов'язане з Євгеном Пригожиним. Кремль планує взяти на себе формальний контроль над бойовиками приватної військової компанії "Вагнер" після її збройного заколоту та перетворити її на державне підприємство.

Наразі після невдалого заколоту в РФ продовжуються обговорення деталей домовленостей, укладених між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та Кремлем за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.