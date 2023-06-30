Кремль планує націоналізувати ПВК "Вагнер", - ISW

Кремль планує взяти на себе формальний контроль над бойовиками приватної військової компанії "Вагнер" після її збройного заколоту та перетворити її на державне підприємство.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що видання The Wall Street Journal повідомило, що російська влада вирішила взяти під контроль діяльність ПВК "Вагнер" за кордоном. Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін прилетів до Дамаска, щоб повідомити президенту Сирії Башару Асаду, що ПВК "Вагнер" більше не працюватиме як незалежна організація в Сирії та що "вагнерівці" прибули на російську військову базу в Латакії.

Повідомляється, що представники російського МЗС також повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостіну-Арчанжу Туадері та керівництву Малі, що "Вагнер" продовжить операції в їхніх країнах.

Крім того, 27 червня лідер країни-агресора РФ Володимир Путін зізнався, що Кремль "повністю фінансував" та "повністю забезпечував" ПВК "Вагнер", що може стати формальною причиною для офіційної націоналізації.

"Націоналізація ПВК "Вагнер" допоможе зусиллям Міністерства оборони Росії включити наявних бойовиків до регулярних збройних сил РФ за контрактами. Націоналізація ПВК "Вагнера" навряд чи різко порушить його закордонну діяльність, і Кремль може бути зацікавлений у тому, щоб де-юре взяти на себе відповідальність за операції ПВК "Вагнера" за кордоном, щоб позбавити групу залишкового джерела впливу та незалежного грошового потоку", - підкреслюють в ISW.

Аналітики зауважують, що угода, укладена за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, дуже ймовірно, усуне ПВК "Вагнера" як незалежного гравця, яким вона є в своїй нинішній формі, але може дозволити елементам організації вистояти.

"Кремль поки офіційно не заявив про плани націоналізувати ПВК "Вагнера", і, можливо, Путін ще не визначився, як підпорядкувати найманців", - зазначають аналітики.

Також Кремль, ймовірно, матиме прямий контроль над медіа-активами Євгена Пригожина . Російські ЗМІ повідомляли, що "особистий банкір" Путіна Юрій Ковальчук може придбати для його "Національної медіа групи" активи медіахолдингу "Патріот" Пригожина та видання "РИА ФАН".Також президент холдингової групи "Герст Шкулев Медіа" Віктор Шкулєв може придбати медіаактиви Пригожина за один рубль із зобов'язанням утримати редакцію ЗМІ протягом трьох місяців і погасити заборгованість по зарплаті співробітникам. Тому найближчим часом Кремль, ймовірно, безпосередньо контролюватиме медіаактиви Пригожина незалежно від того, хто буде майбутнім власником цих компаній.

Як раніше повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, майбутнє ПВК "Вагнер" залишається невизначеним і можливо не буде пов'язане з Євгеном Пригожиним.

Наразі після невдалого заколоту в РФ продовжуються обговорення деталей домовленостей, укладених між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та Кремлем за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.