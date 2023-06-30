Кремль планирует национализировать ЧВК "Вагнер", - ISW

Кремль планирует взять на себя формальный контроль над боевиками частной военной компании "Вагнер" после вооруженного мятежа и превратить ее в государственное предприятие.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что издание The Wall Street Journal сообщило, что российские власти решили взять под контроль деятельность ЧВК "Вагнер" за границей. Сообщается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин прилетел в Дамаск, чтобы сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК "Вагнер" больше не будет работать как независимая организация в Сирии и что "вагнеровцы" прибыли на российскую военную базу в Латакии.

Сообщается, что представители российского МИД также сообщили президенту Центральноафриканской Республики Фостину-Арчанжу Туадери и руководству Мали, что "Вагнер" продолжит операции в их странах.

Кроме того, 27 июня лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин признался, что Кремль "полностью финансировал" и "полностью обеспечивал" ЧВК "Вагнер", что может стать формальной причиной официальной национализации.

"Национализация ЧВК "Вагнер" поможет усилиям Министерства обороны России включить имеющихся боевиков в регулярные вооруженные силы РФ по контракту. Национализация ЧВК "Вагнера" вряд ли резко нарушит его зарубежную деятельность, и Кремль может быть заинтересован в том, чтобы де-юре взять на себя ответственность за операции ЧВК "Вагнер" за границей, чтобы лишить группу остаточного источника влияния и независимого денежного потока", - подчеркивают в ISW.

Аналитики отмечают, что соглашение, заключенное при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, очень вероятно, устранит ЧВК "Вагнер" как независимого игрока, которым оно является в своей нынешней форме, но может позволить элементам организации выстоять.

"Кремль пока официально не заявил о планах национализировать ЧВК "Вагнера", и, возможно, Путин еще не определился, как подчинить наемников", - отмечают аналитики.

Также Кремль, вероятно, будет иметь прямой контроль над медиаактивами Евгения Пригожина. Российские СМИ сообщали, что "личный банкир" Путина Юрий Ковальчук может приобрести для его "Национальной медиа группы" активы медиахолдинга "Патриот" Пригожина и издание "РИА ФАН". Также президент холдинговой группы "Герст Шкулев Медиа" Виктор Шкулев может приобрести медиаактивы за один рубль с обязательством удержать редакцию СМИ в течение трех месяцев и погасить задолженность по зарплате сотрудникам. Поэтому в ближайшее время Кремль, вероятно, будет непосредственно контролировать медиаактивы Пригожина независимо от того, кто будет будущим владельцем этих компаний.

Как ранее сообщали аналитики Института изучения войны, будущее ЧВК "Вагнер" остается неопределенным и, возможно, не будет связано с Евгением Пригожиным.

После неудачного мятежа в РФ продолжаются обсуждения деталей договоренностей, заключенных между учредителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Кремлем при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.