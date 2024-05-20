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Ще один чемпіонський пояс з боксу в українця – Денис Берінчик переміг!
Денис став 12-м українським чемпіоном світу з боксу. Загалом Берінчик провів на рингу 19 професійних поєдинків без жодної поразки, а 9 з них завершив достроково.
Вітаємо Україну, всіх шанувальників боксу та команду боксера Дениса Берінчика.
В ніч з 18 на 19 травня в США на ринг вийшли українець та його супротивник – мексиканець Наваретте в поєдинку у легкій вазі. Для суперника Дениса цей бій був вже четвертим за чемпіонський статус. Берінчик здобув свій пояс з першого разу.
Денис став 12-м українським чемпіоном світу з боксу. Загалом Берінчик провів на рингу 19 професійних поєдинків без жодної поразки, а 9 з них завершив достроково.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Бажаємо Денису не зупинятись у кількості чемпіонських поясів!