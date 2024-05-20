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Еще один чемпионский пояс по боксу у украинца – Денис Беринчик победил!

Еще один чемпионский пояс по боксу у украинца – Денис Беринчик победил!

Денис стал 12-м украинским чемпионом мира по боксу. В общей сложности Беринчик провел на ринге 19 профессиональных поединков без поражения, а 9 из них завершил досрочно.

Поздравляем Украину, всех поклонников бокса и команду боксера Дениса Беринчика.

В ночь с 18 на 19 мая в США на ринг вышли украинец и его противник – мексиканец Наваретте в поединке в легком весе. Для соперника Дениса это сражение было уже четвертым за чемпионский статус. Беринчик получил свой пояс с первого раза.

Фото 2 — Еще один чемпионский пояс по боксу у украинца – Денис Беринчик победил!
Украинский боксер Денис Беринчик

Денис стал 12-м украинским чемпионом мира по боксу. В общей сложности Беринчик провел на ринге 19 профессиональных поединков без поражения, а 9 из них завершил досрочно.

Желаем Денису не останавливаться в количестве чемпионских поясов!