В Україну завезли цибулю з Узбекистану та Азербайджану: чи впадуть ціни на овоч

Минулого тижня в Україну почали надходити оптові партії цибулі нового врожаю з Узбекистану та Азербайджану.Постачання продукції з цих країн знизить ціни на популярний овоч на українському ринку.

Про це повідомляє EastFruit.

За даними аналітиків, збільшення пропозиції цибулі з Узбекистану та Азербайджану на ринку України призвело до того, що ціни пропозиції в сегменті якісної цибулі ближче до вихідних почали знижуватися.

"За інформацією учасників ринку, українські виробники, яким вдалося зберегти запаси цибулі врожаю 2023 року, як і раніше, намагалися минулого тижня підвищувати відпускні ціни. З огляду на дефіцит цибулі це їм вдавалося аж до четверга. Проте ближче до вихідних ситуація почала змінюватись і ціни на якісну цибулю помітно "просіли"", - зауважують аналітики.

Зокрема, на найбільшому регіональному торговому майданчику EF Trade Platform цибуля подешевшала до 20-28 грн за кг порівняно з 25-30 грн/кг тижнем раніше.

"Враховуючи надлишок цибулі на ринку Узбекистану та інших країн Центральної Азії, постачання продукції на ринок України з цих країн буде вигідним, навіть якщо ціни на ринку України продовжать знижуватися. Відповідно, саме цю тенденцію, найімовірніше, ми й побачимо на ринку України найближчими тижнями", - прогнозують аналітики.

Зауважимо, подорожчання цибулі в Україні через зменшення запасів старого врожаю відбувалося стрімкими темпами. Минулого тижня фермери в середньому підвищили ціни на цибулю на 17 %.

Ціни на овочі в Україні

Станом на початок травня в Україні стрімко подешевшали тепличні томати: 3 травня виробники пропонували до продажу помідор не дорожче 60-90 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж минулого тижня. Таке зниження цін обумовлено, головним чином, зростанням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також зниженням попиту в даному сегменті.

Водночас ціни на тепличний огірок в Україні стрімко знижуються через сезонне зростання пропозиції на тлі стриманого попиту. Станом на середину травня вітчизняні тепличні господарства реалізують цю продукцію на 28% дешевше.