В Украину завезли лук из Узбекистана и Азербайджана: упадут ли цены на овощ

На прошлой неделе в Украину начали поступать оптовые партии лука нового урожая из Узбекистана и Азербайджана. Поставки продукции на украинский рынок из этих стран снизит цены на популярный овощ.

Об этом сообщает EastFruit.

По данным аналитиков, увеличение предложения лука из Узбекистана и Азербайджана на рынке Украины привело к тому, что цены предложения в сегменте качественного лука ближе к выходным начали снижаться.

"По информации участников рынка, украинские производители, которым удалось сохранить запасы лука урожая 2023 года, по-прежнему пытались на прошлой неделе повышать отпускные цены. Учитывая дефицит лука, это им удавалось вплоть до четверга. Однако ближе к выходным ситуация начала меняться и цены на качественный лук заметно "просели"", - отмечают аналитики.

В частности, на крупнейшей региональной торговой площадке EF Trade Platform лук подешевел до 20-28 грн за кг по сравнению с 25-30 грн/кг неделей раньше.

"Учитывая избыток лука на рынке Узбекистана и других стран Центральной Азии, поставки продукции на рынок Украины из этих стран будут выгодны, даже если цены на рынке Украины продолжат снижаться. Соответственно, именно эту тенденцию, вероятнее всего, мы и увидим на рынке Украины в ближайшие недели"., – прогнозируют аналитики.

Заметим, что подорожание лука в Украине из-за уменьшения запасов старого урожая происходило стремительными темпами. На прошлой неделе фермеры в среднем повысили цены на лук на 17%.

Цены на овощи в Украине

По состоянию на начало мая в Украине стремительно подешевели тепличные томаты : 3 мая производители предлагали к продаже помидор не дороже 60-90 грн/кг, что в среднем на 30% дешевле, чем на прошлой неделе. Такое снижение цен обусловлено главным образом ростом выборок в тепличных хозяйствах практически на всей территории страны, а также снижением спроса в данном сегменте.

В то же время, цены на тепличный огурец в Украине стремительно снижаются из-за сезонного роста предложения на фоне сдержанного спроса. По состоянию на середину мая отечественные тепличные хозяйства реализуют эту продукцию на 28% дешевле.