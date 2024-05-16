Украинские тепличные огурцы продаются значительно дешевле, чем в прошлом году

Цены на тепличный огурец в Украине быстро падают. По состоянию на середину мая отечественные тепличные хозяйства реализуют эту продукцию на 28% дешевле по сравнению с концом минувшей недели.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Основная причина удешевления – сезонное наращивание предложения огурцов на фоне низкого спроса. Комбинаты продают огурцы по 20-60 гривен за килограмм (0,51-1,52 доллара).

Операторы рынка объясняют, что объемы выборки огурцов в теплицах стабильны и достаточны, поэтому предложение заметно возросло. В то же время, спрос существенно снизился по сравнению с прошлой неделей. Так что продавцам пришлось снижать цены, чтобы избежать накопления нереализованной продукции.

Стоит добавить, что сейчас тепличный огурец в Украине стоит в среднем на 57% дешевле, чем в середине мая 2023 года. При сохранении текущих темпов сбыта производители не исключают дальнейшего удешевления тепличных огурцов в ближайшее время.

Цены на овощи в Украине

По состоянию на начало мая в Украине Стремительно подешевели тепличные томаты : 3 мая производители предлагали к продаже помидор не дороже 60-90 грн/кг, что в среднем на 30% дешевле, чем на прошлой неделе. Такое снижение цен обусловлено главным образом ростом выборок в тепличных хозяйствах практически на всей территории страны, а также снижением спроса в данном сегменте.

В то же время цены на тепличный огурец в Украине стремительно снижаются из-за сезонного роста предложения на фоне сдержанного спроса. Огурец в тепличных комбинатах Украины уже предлагается в среднем на 20% дешевле, чем в конце марта.

Кроме того, в конце апреля в Украине поступили в продажу первые партии ранней капусты местного производства Овощ нового урожая продают по цене 20-25 грн/кг, что в среднем на 40% дешевле прошлогоднего. Тем не менее, украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая.

Необходимо также отметить, что во втором полугодии 2024 ожидается рост цен на сырые продукты питания - из-за уменьшения урожая.