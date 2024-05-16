Українські тепличні огірки продаються значно дешевше, ніж торік

Ціни на тепличний огірок в Україні стрімко падають. Станом на середину травня вітчизняні тепличні господарства реалізують цю продукцію на 28% дешевше порівняно з кінцем минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Основна причина здешевлення - сезонне нарощування пропозиції огірків на тлі низького попиту. Комбінати наразі продають огірки по 20-60 гривень за кілограм (0,51-1,52 долара).

Оператори ринку пояснюють, що обсяги вибірки огірків у теплицях стабільні й достатні, через що пропозиція помітно зросла. Водночас попит суттєво знизився порівняно з минулим тижнем. Тож продавцям довелося знижувати ціни, щоб уникнути накопичення нереалізованої продукції.

Варто додати, що зараз тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому на 57% дешевше, ніж у середині травня 2023 року. За збереження поточних темпів збуту виробники не виключають подальшого здешевлення тепличних огірків найближчим часом

Ціни на овочі в Україні

Станом на початок травня в Україні стрімко подешевшали тепличні томати: 3 травня виробники пропонували до продажу помідор не дорожче 60-90 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж минулого тижня. Таке зниження цін обумовлено, головним чином, зростанням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також зниженням попиту в даному сегменті.

Водночас ціни на тепличний огірок в Україні стрімко знижуються через сезонне зростання пропозиції на тлі стриманого попиту. Огірок у тепличних комбінатах України вже пропонується в середньому на 20% дешевше ніж в кінці березня.

Окрім цього, наприкінці квітня в Україні надійшли в продаж перші партії ранньої капусти місцевого виробництва. Овоч нового врожаю продають за ціною 20-25 грн/кг, що в середньому на 40% дешевше, ніж минулого року. Проте, українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю.

Необхідно також зазначити, що у другому півріччі 2024 року очікується зростання цін на сирі продукти харчування - через зменшення врожаю.