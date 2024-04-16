Ціни на торішню капусту різко пішли вгору

Цього тижня українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю. Причиною зростання цін є сезонне зменшення кількості цього овочу на ринку на тлі високого попиту.

Про це пишуть аналітики EastFruit.

Станом на сьогодні, кількість білокачанної капусти врожаю 2023 року на ринку значно зменшилася, а попит залишається високим. Фермери, які мають в наявності достатньо капусти, підняли ціни на неї.

Тепер ціни на білокачанну капусту варіюються від 8 до 13 грн за кг ($0,20-0,33 за кг), що на 40% вище, ніж було на кінець минулого робочого тижня.

Хоча ціни на капусту зараз на 38% нижчі порівняно з минулим роком, тренд на подорожчання може продовжитися. Продавці вказують на стрімке зменшення запасів, що може призвести до подальшого зростання цін у найближчий час.

Додамо, що у перші дні квітня в Україні на ринку білокачанної капусти спостерігалася тенденція зниження попиту і, відповідно, цін. Головною причиною цього є низька якість овочу внаслідок тривалого зберігання.

Ціни на овочі в Україні

На початку квітня в Україні помітно знизилися ціни на імпортні томати. Після того, як минулого тижня помідори значно здорожчали, темпи збуту турецьких томатів помітно знизилися, а пропозиція навпаки зросла.

Українські виробники картоплі змушені знижувати ціни через досить стриманий попит у даному сегменті. Станом на 11 квітня оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 14-18 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

В першій декаді квітня в Україні відпускні ціни на столові буряки почали знижуватись, оскільки попит на них також досить впав. На сьогодні буряк в українських господарствах торгуються за 8-14 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

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