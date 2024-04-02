Українські фермери знижують ціни на торішню капусту

У перші дні квітня в Україні на ринку білокачанної капусти спостерігається тенденція зниження попиту і, відповідно, цін. Головною причиною цього є її низька якість овоча внаслідок тривалого зберігання.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit

Згідно з даними аналітиків, лише впродовж вихідних ціна на білокачанну капусту в українських господарствах впала в середньому на 26%. Наразі капуста торгується за ціною 5-10 грн/кг ($0,13-0,26/кг), тоді як тиждень тому ціни часто досягали 12 грн/кг ($0,31/кг).

Таке зниження цін учасники ринку пояснюють різким зниженням якості капусти через її тривале зберігання, що разом із падінням попиту, сприяє подальшому зниженню цін в цьому сегменті.

Варто зауважити, що на даний час ціни на капусту в Україні вже на 55% нижчі порівняно з минулим роком. Наприкінці початку квітня 2023 року ціни на неї коливалися від 15 до 18 грн/кг ($0,38-0,46/кг).

Аналітики припускають, що ціни на білокачанну капусту можуть продовжити падіння через погіршення якості продукції.

Ціни на овочі борщового набору в Україні

На українському ринку спостерігається тенденція до підвищення цін на столовий буряк. Українські господарства відвантажують буряків по 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю. Її продають від 8 до 14 грн за кілограм.

Ціни на помідори зросли і наразі імпортні помідори в Україні пропонуються до продажу в діапазоні 78-90 грн/кг. Таку цінову тенденцію експерти пояснюють скороченням пропозиції на ринку імпортних томатів, зокрема виробництва Туреччини, що пов’язано зі зниженням обсягів імпорту з цієї країни через несприятливі погодні умови.

Джерело фото: ua.depositphotos.com