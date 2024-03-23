В Україні через брак імпорту виник дефіцит помідорів: що буде з цінами

З початку поточного тижня на внутрішньому ринку України помітно скоротилася пропозиція помідорів, внаслідок чого продавці змогли дещо підвищити ціну на цю продукцію. Сьогодні імпортні помідори в Україні пропонуються до продажу в діапазоні 78-90 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Таку цінову тенденцію експерти пояснюють скороченням пропозиції на ринку імпортних томатів, зокрема виробництва Туреччини, що пов’язано зі зниженням обсягів імпорту з цієї країни через несприятливі погодні умови.

У підсумку сьогодні імпортні помідори в Україні пропонуються до продажу в діапазоні 78-90 грн/кг, що в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Тижнем раніше імпортери та оптові компанії були зосереджені на розпродажі томатів, які вони закупили ще на початку місяця, але не змогли реалізувати в заплановані терміни. При цьому свіжі поставки на український ринок минулого тижня здійснювалися в мінімальних обсягах. Таким чином, уже цього тижня в Україні виник дефіцит тепличних томатів, що й дало змогу імпортерам підвищити ціни", - пояснюють аналітики.

На думку учасників ринку, вже з наступного тижня в Україні очікується збільшення поставок томату з Туреччини, що дасть змогу зняти напругу і стабілізувати цінову ситуацію.

Як зауважують аналітики, попри нинішнє подорожчання помідорів в Україні, оптові ціни на них залишаються в середньому на 10% нижчими, ніж торік.

Нагадаємо, на поточному тижні погодні умови негативно вплинули на пропозицію огірка з українських тепличних комбінатів. Сьогодні виробники продають цей овоч по 105-140 грн/кг, залежно від сорту та обсягу партії, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com