В Украине из-за нехватки импорта возник дефицит помидоров: что будет с ценами

С начала текущей недели на внутреннем рынке Украины заметно сократилось предложение помидоров, в результате чего продавцы смогли несколько повысить цену на эту продукцию. Сегодня импортные помидоры в Украине предлагаются для продажи в диапазоне 78-90 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Такую ценовую тенденцию эксперты объясняют сокращением предложения на рынке импортных томатов, в частности производства Турции, что связано со снижением объемов импорта из этой страны из-за неблагоприятных погодных условий.

В результате сегодня импортные помидоры в Украине предлагаются к продаже в диапазоне 78-90 грн/кг, что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Неделей ранее импортеры и оптовые компании были сосредоточены на распродаже томатов, которые они закупили еще в начале месяца, но не смогли реализовать в запланированные сроки. При этом свежие поставки на украинский рынок на прошлой неделе осуществлялись в минимальных объемах. Таким образом, уже на этой неделе в Украине возник дефицит тепличных томатов, что позволило импортерам повысить цены", - объясняют аналитики.

По мнению участников рынка, уже на следующей неделе в Украине ожидается увеличение поставок томата из Турции, что позволит снять напряжение и стабилизировать ценовую ситуацию.

Как отмечают аналитики, несмотря на нынешнее подорожание помидоров в Украине, оптовые цены на них остаются в среднем на 10% ниже, чем в прошлом.

Напомним, на текущей неделе погодные условия оказали негативное влияние на предложение огурца из украинских тепличных комбинатов. Сегодня производители продают этот овощ по 105-140 грн/кг в зависимости от сорта и объема партии, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Источник фото: ua.depositphotos.com