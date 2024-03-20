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Цены на картофель в Украине начали снижаться: в чем причина
С началом текущей недели в Украине начались значительные поставки импортного картофеля нового урожая, что повлияло на ценовые показатели отечественной продукции.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Только за последнюю неделю, по данным ежедневного ценового мониторинга, средние цены на картофель в Украине упали на 12%, достигнув диапазона 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). В то же время импортный картофель нового урожая из Египта и Азербайджана на сегодняшний день реализуется за 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).
Согласно сообщению, на этой неделе на украинском рынке также существенно возросло предложение отечественного картофеля, поскольку с наступлением относительно теплой погоды большинство производителей спешат реализовать остатки картофеля прошлого года из хранилищ, чтобы сосредоточиться на посевной кампании.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, распродавать остатки картофеля начали и люди на стихийных рынках. Отмечается, что качество такого овоща также преимущественно низкое.
Несмотря на удешевление, на сегодняшний день в Украине картофель стоит в среднем в 2,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.
Какие цены на овощи в Украине
14 марта украинские фермеры начали повышать отпускные цены на морковь. отпускные цены на морковь озвучиваются в диапазоне 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
На украинском рынке наблюдается тенденция к повышению цен на столовая свекла. Украинские хозяйства отгружают свеклу по 12-16 грн/кг.
Также активен спрос на белокочанную капусту дал возможность украинским фермерам повысить цены на данную продукцию. Сегодня этот овощ предлагают к продаже по 8–12 грн/кг.
На украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.
Источник фото: ua.depositphotos.com