Цены на картофель в Украине начали снижаться: в чем причина

С началом текущей недели в Украине начались значительные поставки импортного картофеля нового урожая, что повлияло на ценовые показатели отечественной продукции.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Только за последнюю неделю, по данным ежедневного ценового мониторинга, средние цены на картофель в Украине упали на 12%, достигнув диапазона 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). В то же время импортный картофель нового урожая из Египта и Азербайджана на сегодняшний день реализуется за 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).

Согласно сообщению, на этой неделе на украинском рынке также существенно возросло предложение отечественного картофеля, поскольку с наступлением относительно теплой погоды большинство производителей спешат реализовать остатки картофеля прошлого года из хранилищ, чтобы сосредоточиться на посевной кампании.

Кроме того, распродавать остатки картофеля начали и люди на стихийных рынках. Отмечается, что качество такого овоща также преимущественно низкое.

Несмотря на удешевление, на сегодняшний день в Украине картофель стоит в среднем в 2,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Какие цены на овощи в Украине

14 марта украинские фермеры начали повышать отпускные цены на морковь. отпускные цены на морковь озвучиваются в диапазоне 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

На украинском рынке наблюдается тенденция к повышению цен на столовая свекла. Украинские хозяйства отгружают свеклу по 12-16 грн/кг.

Также активен спрос на белокочанную капусту дал возможность украинским фермерам повысить цены на данную продукцию. Сегодня этот овощ предлагают к продаже по 8–12 грн/кг.

На украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

Источник фото: ua.depositphotos.com