Украинские аграрии прогнозируют дефицит семенного картофеля

Украинские фермеры сталкиваются с возможной нехваткой качественного семенного картофеля. Из-за ряда факторов, этот дефицит может длиться до трех лет.

Об этом пишет SEEDS.

По словам Николая Гордийчука, директора ООО Агрико Украина, являющегося одним из лидеров на рынке импортного семенного картофеля, ограничения на границах Украины усложняют поставки из западной Европы, обычно происходящие в весенние месяцы.

Учитывая ситуацию, существует неопределенность относительно достаточного количества импортных семян перед посадочным сезоном, что ставит под угрозу планы по выращиванию картофеля высокой репродукции в стране.

"В реестре сортов семян Украины половина картофельных сортов принадлежит зарубежным оригинаторам. Если говорить о фактическом количестве картофеля на полях, то 20–30% составляет картофель украинской селекции и соответственно 70–80% – иностранной, которая в основном происходит из Германии и Нидерландов, частично – из Польши и Франции", – отмечает Гордейчук.

Он отметил, что существуют сомнения в наличии достаточного количества семенного картофеля в самой Европе, особенно после изменений, вызванных пандемией COVID-19 и ростом спроса на картофель фри после возобновления работы ресторанов.

"Учитывая это, дефицит импортного семенного картофеля нам грозит и в следующем году, а может и дальше. К этому нужно быть готовым. Я предлагаю мыслить положительно: давайте надеяться, что нехватка импортного товара даст стимул для развития семеноводства внутри страны", - говорит. он.

В Украине значительная часть сортов картофеля имеет иностранное происхождение, особенно Германии и Нидерландов, что подчеркивает зависимость от импортного посадочного материала.

Из-за дефицита в Украине снова дорожает картофель

На украинском рынке картофеля наблюдается дефицит качественной продукции. Поэтому этот овощ реализуется в среднем на 14% дороже, чем в первые дни февраля.

Оптовые компании и розничные сети все чаще сталкиваются с проблемой закупки необходимых объемов качественного картофеля.

Такая ситуация позволяет фермерам уверенно повышать цены на картофель высокого качества. По данным аналитиков, в настоящее время картофель в Украине уже стоит в среднем в 2,8 раза дороже, чем в начале марта 2023 года.