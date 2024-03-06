Из-за дефицита в Украине снова дорожает картофель: какие цены

Сейчас запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах уже достаточно ограничены, тогда как спрос на эту продукцию продолжает расти. Это и есть основная причина роста цен

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что оптовые компании и розничные сети все чаще сталкиваются с проблемой закупки необходимых объемов качественного картофеля.

Такая ситуация позволяет фермерам уверенно повышать цены на картофель высокого качества.

Уже сегодня украинские производители готовы вести отгрузку такой продукции не ниже по 16-23 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее.

"Сейчас запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах уже достаточно ограничены, тогда как спрос на эту продукцию продолжает расти. Это и есть основная причина роста цен", - объясняют аналитики.

Они отмечают, что фермерам даже удается повышать цены и менее качественную продукцию.

По данным аналитиков, в настоящее время картофель в Украине уже стоит в среднем в 2,8 раза дороже, чем в начале марта 2023 года.

"Операторы рынка не исключают, что цены на него будут расти и дальше, поскольку предложение картофеля продолжает сокращаться", - прогнозируют аналитики.

Цены на овощи борщового набора в Украине

На украинском рынке наблюдается тенденция к повышению цен на столовую свеклу. Украинские хозяйства отгружают свеклу по 12-16 грн/кг.

Также активный спрос на белокочанную капусту позволил украинским фермерам повысить цены на данную продукцию. Сегодня этот овощ предлагают к продаже по 8-12 грн/кг.

На украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук – репчатый продают от 8 до 14 грн за килограмм.