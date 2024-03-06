Через дефіцит в Україні знову дорожчає картопля: які ціни

На українському ринку картоплі спостерігається дефіцит якісної продукції. Тому цей овоч наразі реалізується у середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що оптові компанії та роздрібні мережі все частіше стикаються з проблемою закупівлі необхідних обсягів якісної картоплі.

Така ситуація дає змогу фермерам впевнено підвищувати ціни на картоплю високої якості.

Уже сьогодні українські виробники готові вести відвантаження такої продукції не нижче, ніж по 16-23 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

"Наразі запаси картоплі високої якості в українських господарствах уже досить обмежені, тоді як попит на цю продукцію продовжує зростати. Це і є основною причиною зростання цін", - пояснюють аналітики.

Вони зауважують, що фермерам навіть вдається підвищувати ціни й на менш якісну продукцію.

За даними аналітиків, наразі картопля в Україні вже коштує в середньому у 2,8 раза дорожче, ніж на початку березня 2023 року.

"Оператори ринку не виключають, що ціни на неї зростатимуть і далі, оскільки пропозиція картоплі продовжує скорочуватися", - прогнозують аналітики.

Ціни на овочі борщового набору в Україні

На українському ринку спостерігається тенденція до підвищення цін на столовий буряк. Українські господарства відвантажують буряків по 12-16 грн/кг.

Також активний попит на білокачанну капусту дав можливість українським фермерам підвищити ціни на дану продукцію. Сьогодні цей овоч пропонують до продажу по 8-12 грн/кг.

Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю– ріпчасту продають від 8 до 14 грн за кілограм.