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Через дефіцит в Україні знову дорожчає картопля: які ціни
На українському ринку картоплі спостерігається дефіцит якісної продукції. Тому цей овоч наразі реалізується у середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Зазначається, що оптові компанії та роздрібні мережі все частіше стикаються з проблемою закупівлі необхідних обсягів якісної картоплі.
Така ситуація дає змогу фермерам впевнено підвищувати ціни на картоплю високої якості.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Уже сьогодні українські виробники готові вести відвантаження такої продукції не нижче, ніж по 16-23 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.
"Наразі запаси картоплі високої якості в українських господарствах уже досить обмежені, тоді як попит на цю продукцію продовжує зростати. Це і є основною причиною зростання цін", - пояснюють аналітики.
Вони зауважують, що фермерам навіть вдається підвищувати ціни й на менш якісну продукцію.
За даними аналітиків, наразі картопля в Україні вже коштує в середньому у 2,8 раза дорожче, ніж на початку березня 2023 року.
"Оператори ринку не виключають, що ціни на неї зростатимуть і далі, оскільки пропозиція картоплі продовжує скорочуватися", - прогнозують аналітики.
Ціни на овочі борщового набору в Україні
На українському ринку спостерігається тенденція до підвищення цін на столовий буряк. Українські господарства відвантажують буряків по 12-16 грн/кг.
Також активний попит на білокачанну капусту дав можливість українським фермерам підвищити ціни на дану продукцію. Сьогодні цей овоч пропонують до продажу по 8-12 грн/кг.
Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.
Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю– ріпчасту продають від 8 до 14 грн за кілограм.