Борщ подорожчає: ціни на капусту поповзли вгору

Активний попит на білокачанну капусту дав можливість українським фермерам на поточному тижні підвищити ціни на дану продукцію. Сьогодні цей овоч пропонують до продажу по 8-12 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що наразі представники оптових компаній відзначають нестачу капусти на ринку, що на тлі стабільно високої активності покупців і є основною причиною зростання цін в даному сегменті.

В результаті, вже сьогодні українські виробники пропонують до продажу капусту по 8-12 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж тижнем раніше.

"Українські виробники позитивну цінову тенденцію пов’язують насамперед із сезонним фактором. Крім того, пропозиція некондиційної капусти, яка раніше чинила негативний вплив на формування цінового рівня, помітно скоротилася, що також сприяє подорожчанню", - пояснюють аналітики.

Вони додають, що навіть після подорожчання наразі капуста в Україні коштує в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці лютого 2023 року.

При цьому, експерти не виключають, що фермери будуть і далі робити спроби підвищити ціни, оскільки запаси якісної білоголової капусти в сховищах місцевих господарств продовжують скорочуватися.

Ціни на овочі борщового набору в Україні

На українському ринку спостерігається тенденція до підвищення цін на столовий буряк. Українські господарства відвантажують буряків по 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю– ріпчасту продають від 8 до 14 грн за кілограм.

Також після різкого здорожчання в Україні подешевшала картопля. Якісну картоплю наразі продають за 14-20 грн/кг.