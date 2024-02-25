Україна збільшує експорт цибулі: які країни-імпортери у лідерах

Україна посилює свої позиції на міжнародному ринку цибулі та активізує експорт цього овоча, оскільки на внутрішніх ринках ЄС спостерігається певний дефіцит. Найбільшими імпортерами є Румунія та Молдова.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Ще однією причиною експорту української цибулі за кордон є падінням цін на неї на внутрішньому ринку.

Повідомляється, що найбільше обсяги експорту зросли до Румунії та Молдови. Окрім цього, на минулому тижні оптові партії свіжої цибулі з України вперше були експортовані до Болгарії, Греції та Північної Македонії.

Цікаво, що на тлі зниження цін на цибулю в Україні минулого тижня, що стало несподіванкою для ринку, учасники ринку передбачають, що це падіння цін буде тимчасовим. Після продажу запасів цибулі нижчої якості очікується відновлення та навіть зростання цін вище попередніх рівнів.

Водночас, з огляду на значні запаси цибулі у країнах Центральної Азії та наближення періоду збирання нового врожаю в кінці березня, аналітики не очікують повторення рекордних цін весни 2023 року.

Вперше з початку року ціни на цибулю почали знижуватися

Наразі ціни на цибулю в Україні залишаються на рівні середніх багаторічних показників, що є надзвичайно низькими. За підсумками минулого тижня (19-24 лютого) ціни на цибулю хорошої якості впали приблизно на 10% і ще більше на цибулю з гіршою якістю.

Станом на 20 лютого, ціни на ріпчасту цибулю коливаються від 8 до 14 грн за кілограм, що на 20% нижче порівняно з попереднім тижнем. Причиною цього стало те, що українські аграрії активізували продаж цибулі зі своїх сховищ, що призвело до першого зниження цін на цей продукт з початку року.

На початку лютого зросли обсяги експорту цибулі з України, але оптові ціни на цей овоч на українському ринку продовжували залишатися стабільними і становили 13 грн/кг. При цьому, станом на кінець 2023 року виробники відвантажували цибулю по 12-16 грн/кг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com