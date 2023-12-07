В Україні стрімко дорожчає цибуля: які ціни

Цього тижня фермери України отримали можливість підвищити ціну на цибулю. За тиждень цей овоч здорожчав в середньому на 20%.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За словами експертів, основною причиною зростання цін стало зниження пропозиції продукції низької якості, тоді як якісну продукцію виробники намагалися закладати на зберігання, небезпідставно очікуючи, що ціни на неї зростатимуть.

Зазначається, що сьогодні виробники готові відвантажувати цибулю по 12-16 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.

"Подорожчання цибулі провокує помітне пожвавлення торгової активності у цьому сегменті напередодні новорічних свят. При цьому пропозиція якісної цибулі на сьогоднішній день дещо обмежена, що також сприяє зростанню цін на цю продукцію", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що незважаючи на цінове зростання, цибулю українські фермери, як і раніше, продають мінімум на 43% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

"У той же час гравці ринку не виключають, що підвищувальний ціновий тренд у даному сегменті збережеться й надалі, за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту", - прогнозують аналітики.

Ціни на овочі в Україні

В Україні також дорожчає картопля. Збільшення попиту дозволило українським фермерам вкотре підвищити ціни на цей овоч. На сьогоднішній день картопля надходить на ринок по 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Натомість на українському ринку столового буряка відзначається тенденція зниження цін. Цей овоч борщового набору вже коштує нижче торішнього рівня. Сьогодні фермери продають буряк за 5-8 грн/кг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com