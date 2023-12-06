Українців попередили про подальше подорожчання картоплі

Збільшення попиту на картоплю дозволило українським фермерам вкотре підвищити ціни на цей овоч.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що зростання цін на українському ринку картоплі продовжується вже другий тиждень поспіль.

Які ціни на картоплю

За даними щоденного моніторингу проекту, на сьогоднішній день картопля надходить на ринок по 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Зростання цін у даному сегменті виробники аргументують одразу кількома причинами. Насамперед підвищувальний ціновий тренд пов'язаний із помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки постачання з необладнаних складів впали до мінімуму. Водночас попит на картопля продовжує зростати", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що деякі великі господарства, як і раніше, стримують продаж картоплі високої якості в надії на подальше зростання цін.

Фермери планують і далі підвищувати ціни

Як зауважують аналітики, на даний момент вартість картоплі в Україні вже в середньому в 2,5 рази вища, ніж за аналогічний період 2022 року.

При цьому багато учасників ринку не прогнозують послаблення торгової активності в даному сегменті найближчим часом. Більше того, багато фермерів заявляють про свій намір і надалі переглядати ціни у бік підвищення.

"Своє рішення вони пояснюють активним попитом на якісну картоплю. У той же час пропозиція такої продукції на ринку дещо обмежена, оскільки деякі великі господарства, як і раніше, стримують продаж картоплі високої якості в надії на подальше подорожчання", - наголошують аналітики.

Зауважимо, на українському ринку столового буряка відзначається тенденція зниження цін. Цей овоч борщового набору вже коштує нижче торішнього рівня. Сьогодні фермери продають буряк за 5-8 грн/кг.