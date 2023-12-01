Ціни на картоплю в Україні вдвічі вищі за торішні: експерти прогнозують подальше подорожчання

Українські виробники картоплі продовжують впевнено підвищувати відпускні ціни на свою продукцію. Тільки з початку поточного тижня картопля зросла в ціні до 10-14 грн/кг.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Чергове зростання цін у цьому сегменті експерти ринку пояснюють підвищеним попитом оптових компаній і роздрібних мереж, які продовжують закуповувати картоплю для тривалого зберігання.

Так, тільки з початку поточного тижня картопля зросла в ціні до 10-14 грн/кг , що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"За словами виробників, підвищувати ціни в даному сегменті їм дає змогу не тільки високий попит, а й скорочення пропозиції даної продукції з дрібних господарств населення, оскільки через погіршення погодних умов більшість виробників не має можливості відвантажувати свою продукцію на ринок", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що сьогодні картопля в Україні вже коштує в середньому у 2 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

"Оператори ринку повідомляють, що зростання цін не сприяло зниженню попиту на картоплю, у зв’язку з чим вони не виключають, що наступного тижня фермери робитимуть спроби вкотре підвищити ціни в цьому сегменті", - прогнозують аналітики.

Зауважимо, на українському ринку столового буряка відзначається тенденція зниження цін. Цей овоч борщового набору вже коштує нижче торішнього рівня. Сьогодні фермери продають буряк за 5-8 грн/кг.