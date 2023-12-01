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Ціни на картоплю в Україні вдвічі вищі за торішні: експерти прогнозують подальше подорожчання
Українські виробники картоплі продовжують впевнено підвищувати відпускні ціни на свою продукцію. Тільки з початку поточного тижня картопля зросла в ціні до 10-14 грн/кг.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Чергове зростання цін у цьому сегменті експерти ринку пояснюють підвищеним попитом оптових компаній і роздрібних мереж, які продовжують закуповувати картоплю для тривалого зберігання.
Так, тільки з початку поточного тижня картопля зросла в ціні до 10-14 грн/кг , що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"За словами виробників, підвищувати ціни в даному сегменті їм дає змогу не тільки високий попит, а й скорочення пропозиції даної продукції з дрібних господарств населення, оскільки через погіршення погодних умов більшість виробників не має можливості відвантажувати свою продукцію на ринок", - підкреслюють аналітики.
Вони зазначають, що сьогодні картопля в Україні вже коштує в середньому у 2 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.
"Оператори ринку повідомляють, що зростання цін не сприяло зниженню попиту на картоплю, у зв’язку з чим вони не виключають, що наступного тижня фермери робитимуть спроби вкотре підвищити ціни в цьому сегменті", - прогнозують аналітики.
Зауважимо, на українському ринку столового буряка відзначається тенденція зниження цін. Цей овоч борщового набору вже коштує нижче торішнього рівня. Сьогодні фермери продають буряк за 5-8 грн/кг.